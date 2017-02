La Préfecture de Dinguiraye, considérée depuis belle lurette comme fief de l’opposition

Lors d’une récente tournée dans la Cité Sainte d’Elhadj Oumar Tall, le constat de notre reporter est que le parti RPG arc en ciel (parti au pouvoir) risque de remporter les prochaines échéances électorales dans cette préfecture, devant l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) qui pourtant a toujours remporté la première place devant le parti au pouvoir. Cela, malgré l’immixtion de certaines autorités à l’époque en faveur du RPG.

Voici les quelques points faibles qu’enregistre actuellement le principal parti de l’opposition arrivé en première position lors des dernières élections législatives de 2013 avec (52,25%) et la présidentielle de 2015.

A quelques mois des élections communales, le président de la délégation spéciale de la Commune de Dinguiraye, Amadou Tidiane Bah issu du parti de l’UFDG et le fédéral du bureau communal de l’UFDG, Abdoul Kébé ne conjuguent pas le même verbe ; pour cause, le premier ayant gouté le pouvoir ne compte pas lâcher ce poste au profit de l’actuel fédéral qui est l’un des candidats favoris et dont le parti pourrait désigner. Donc, briguer un mandat de 5 ans voir plus à la tête de la commune urbaine de cette ville après les élections communales, est le rêve d’Amadou Tidiane Bah.

De l’autre côté, l’actuel fédéral ‘’regrette’’ sa démarche vis-à-vis de son collègue, celle de céder le poste de président de la délégation spéciale lors des désignations au profit de l’actuel président à l’époque secrétaire général de leur parti, dont la durée était de 6 mois (période d’exception). Mais nous constatons que : ‘’la gestion de la chose publique ici à Dinguiraye, les décisions entreprises etc. par la nouvelle équipe dirigée par Amadou Tidiane Bah ne sont pas à l’avantage des populations. Mais plutôt au profit du clan qu’il a formé lui-même’’, regrette un proche d’Abdoul Kébé qui qualifie d’ailleurs toutes les délégations spéciales d’illégitimes, car selon lui, leur mandat a expiré.

La perplexité de ces deux responsables du même bord politique a entrainé la création de deux clans, dont l’un pro Amadou Tidiane Bah, soutenu par l’honorable Alpha Ousmane Diallo dit (Koumbis) et l’autre, pro Abdoul Kébé soutenu par l’honorable Dr Fodé Amara Bocar Maréga l’uninominal de cette circonscription.

De leur côté, les militants du parti RPG arc en ciel s’en félicitent de cette situation qui mine leur principal adversaire et reste au aux aguets pour saisir l’opportunité au moment venu. ‘’Il est trop tôt de tisser de relations avec tel ou tel autre clan, on les observe d’abord tous. Celui que dirige Amadou Tidiane a de très bon rapports avec nos représentants au sein de la délégation spéciale’’, a averti un responsable du parti.

Les militants, sympathisants et surtout les membres du bureau des femmes et celui des jeunes ne savent plus à quel clan se vouer. C’est pour cette raison ils attendent impatiemment les décisions du bureau national pour être bien orientés.

Pour rappel, en 2013 lors de la désignation de certains candidats au compte des législatives les mêmes scénarios s’étaient produits entre Dr Fodé Amara Bocar Maréga et Alpha Ousmane Diallo ‘’Koumbis’’, qui depuis cette date, ne se concertent pas pour défendre l’intérêt de Dinguiraye, chacun défend de sa manière, pourtant un adage dit ‘’l’union fait la force’’.

Certains observateurs avertis estiment que, c’est la division entrevue jusque-là par ces deux députés qui revient peu à peu à Dinguiraye pour former ces deux clans, dont le but est de diviser leur parti.

A suivre…

Oumar M’Böh pour Aminata.com

+224 622 624 545/666 369 744

mbooumar@gmail.com