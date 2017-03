La société de téléphonie mobile Orange Guinée a procédé ce jeudi 16 mars 2017 à la Bluezone de Dixinn au lancement du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Guinée 2017.

Dans son discours, Alhassan Diallo, Directeur marketing et communication d’Orange Guinée a dit que le numérique est devenu un levier puissant de développement économique, social et environnemental. C’est pourquoi, Orange Guinée, dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale s’est fixé pour objectif de valoriser le potentiel existant dans le domaine de l’entreprenariat en Guinée, afin que toutes les innovations numériques soient mises au service des populations à la base.

Poursuivant, il a fait savoir que le lancement de ce prix est une preuve de la volonté du leader de la téléphonie en Guinée de respecter ses engagements en matière de la promotion de l’entreprenariat incontournable levier du développement social.

«C’est une initiative du groupe orange qui met en valeur les entrepreneurs présentant des produits ou services innovants répondant aux besoins sanitaires, agricoles, éducatifs, énergétiques, commerciaux. Depuis maintenant six ans, le prix récompense les trois meilleurs projets issus des pays où sont présentes les filiales d’Orange. Ces lauréats bénéficient non seulement du prix mais aussi du coaching de la part d’experts dans le domaine de l’entreprenariat. En Guinée, on a reçu plus de 200 candidatures. En 2016, le projet ‘’Wackilàré’’ a reçu le premier prix (20 millions de francs Guinéens, le deuxième 15 millions de francs guinéens est revenu au Projet Agrobusiness Guinée et le troisième (10 millions) au Projet nExpression. Pour l’édition 2017, le Prix de l’entrepreneur change d’organisation : Désormais un prix aura d’abord lieu au niveau national dans chaque pays de la zone MEA, avec un jury local et des prix prévus pour les 3 meilleurs projets. Les 3 gagnants de chaque pays concourront pour le Prix régional MEA qui définira les 3 gagnants régionaux », a-t-il expliqué.

Les inscriptions sont ouvertes à l’adresse http://entrepreneurclub.orange.com jusqu’au 6 juin 2017. Pour l’organisation de la filiale Orange Guinée, les prix suivants seront décernés aux 3 lauréats : 1er prix : 40 millions + 1 MacBook Pro+ 1 Connexion Internet 20Go pendant 1an, 2e prix : 30 millions + 1 Tablette+ 1forfait Internet de 10Go pendant 6mois, 1er prix: 20 millions + 1 Smartphone+ 1 forfait 3Go pendant 3mois, un certificat de participation pour chaque lauréat.

En parlant des conditions de participation, le Directeur marketing et communication d’Orange Guinée a indiqué que tout étudiant, salarié ou entrepreneur, âgé de plus de 21 ans, sans restriction de nationalité, ou toute organisation en activité créée depuis moins de 3 ans peut participer à ce prix.

« Les entreprises ou les projets présentés doivent cibler le pays d’Afrique et du Moyen-Orient où Orange est implanté et listés dans le règlement ; Le cœur de leur activité doit faire intervenir la technologie ; de manière innovante pour contribuer à améliorer les conditions de vie des populations locales », a-t-il affirmé au micro de notre reporter.

De son côté, Justin Morel Junior ancien ministre et membre du jury a indiqué que son équipe sera exigeante. Pour lui, il est important que les candidats soient imaginatifs, inventifs par la qualité du numérique qu’ils vont intégrer. Mais aussi participatifs dans la mesure où ils vont s’inspirer des préoccupations sociales pour trouver leurs solutions.

« Il ne s’agit pas seulement d’inventer un projet mais il faut savoir son utilité sociale pour qu’au finish, il puisse être utilisable », a-t-il précisé.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942

aliousarayabhe@gmail.com