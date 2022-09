L’Afrique est touchée par les attaques contre l’éducation manière disproportionnée

Le 9 septembre marque la Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques – une journée des Nations Unies qui en est à sa troisième année et qui sera marquée par un événement au siège de l’UNESCO à Paris. Vous trouverez ci-joint un communiqué de presse qui comprend un lien pour regarder l’événement en direct, ainsi qu’un certain nombre d’études de cas et d’images très forts. Si vous souhaitez avoir accès à un représentant compétent en matière d’attaques contre l’éducation, n’hésitez pas à nous contacter.

À ce jour, les statistiques restent déprimantes – et les pays africains sont touchés de manière disproportionnée. Il y a eu plus de 5 000 attaques distinctes contre des établissements d’enseignement, des étudiants et des éducateurs, ou des incidents à usage militaire en 2020 et 2021, soit une augmentation significative par rapport aux deux dernières années, malgré le grand nombre d’écoles fermées en raison de la pandémie. Plus de 9 000 étudiants, enseignants et universitaires ont été blessés ou tués. La République démocratique du Congo, le Mali et la Palestine ont été les pays les plus touchés par les attaques contre les écoles, avec plus de 400 attaques chacun. Les attaques ont également augmenté au Nigeria, au Burkina Faso, en Colombie, en Éthiopie, au Mali et au Myanmar au cours de cette période de référence, par rapport à 2018-2019.

Cette année, la Fondation Education Above All (EAA) et ses partenaires dévoilent TRACE, le portail de données sur les attaques contre l’éducation , un nouveau portail de données qui applique la technologie humanitaire pour générer des données fiables et opportunes sur les attaques contre l’éducation à partager librement. Malgré l’adoption de la résolution 2601 du Conseil de sécurité de l’ONU en octobre 2021, qui réaffirme le droit à l’éducation et souligne qu’il est du devoir des États de fournir une protection et d’assurer une éducation de qualité inclusive et équitable à tous les niveaux pour tous les apprenants, même dans les situations de conflit, cette résolution n’est actuellement pas mise en œuvre et les auteurs sont rarement tenus de rendre des comptes. Les données constituent un élément clé de cette histoire.

Malgré l’adoption de la résolution 2601 du Conseil de sécurité des Nations unies en octobre 2021, qui réaffirme le droit à l’éducation et souligne qu’il est du devoir des États de fournir une protection et de garantir une éducation de qualité, inclusive et équitable, à tous les niveaux, pour tous les apprenants, même dans les situations de conflit, cette résolution n’est actuellement pas mise en œuvre et les auteurs de ces actes sont rarement tenus de rendre des comptes. Les données sont un élément clé de cette histoire.

Plus largement:

– L’Inde, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie ont enregistré un nombre élevé de personnes blessées à la suite d’attaques contre l’éducation. Au Nigeria, un grand nombre d’étudiants, y compris des filles, ont été enlevés, tandis que dans les autres pays, des centaines ou des milliers d’éducateurs ou d’étudiants ont été arrêtés pour avoir protesté contre la politique éducative.

– L’utilisation militaire des écoles et des universités a plus que doublé. Cette augmentation est due à un pic de l’utilisation militaire des établissements scolaires au Myanmar, où près de 40 % de ces cas se sont produits.

– Des rapports indiquant que des forces armées, des forces de l’ordre ou des groupes armés non étatiques ont commis des violences sexuelles à l’école ou à l’université, ou sur le chemin de l’école ou de l’université, ont été enregistrés dans sept pays : Burkina Faso, Cameroun, Colombie, République démocratique du Congo, Nigeria, Rwanda et Turquie.

– L’utilisation la plus importante d’armes explosives a eu lieu en Afghanistan, en Azerbaïdjan, au Myanmar, en Palestine, en Syrie et au Yémen.

Les attaques contre l’éducation peuvent prendre diverses formes. Dans certains cas, les attaquants endommagent ou détruisent les installations scolaires ou universitaires. Dans d’autres cas, les étudiants et/ou les professionnels de l’éducation sont la cible de violences, y compris d’abus sexuels. Les forces armées, les entités chargées de la sécurité de l’État et les groupes armés non étatiques utilisent également les écoles et les universités à des fins militaires, parfois alors que les étudiants et les enseignants continuent de fréquenter les écoles, ou les circuits scolaires, afin de recruter des enfants dans leurs groupes.

Dans une perspective africaine plus large, vous pouvez noter:

– Les engagements de la Déclaration ont été traduits en décisions contraignantes du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPSU) sur les attaques contre les écoles, une étape importante qui reflète le consensus croissant au sein du continent africain sur l’importance de protéger les écoles.

– La RCA, la RDC, la Somalie et le Soudan du Sud ont vu la mise en œuvre de la Déclaration sur la sécurité des écoles, qui a apparemment réduit l’utilisation militaire des écoles. 114 États ont approuvé la DSS qui comporte un certain nombre d’engagements, dont la restriction de l’utilisation militaire, la poursuite des auteurs, le soutien aux victimes et le renforcement des données sur les attaques contre l’éducation afin de mieux informer la prévention et la réponse aux attaques contre l’éducation. De réels progrès sont réalisés dans la mise en œuvre de ces engagements.

– Le Burkina Faso a récemment engagé des poursuites pour des attaques contre l’éducation. Les enquêtes et les poursuites concernant les attaques contre l’éducation sont une priorité essentielle pour la Cour pénale internationale.

Je reste à votre disposition pour tout enseignement ultérieur,

Cordialement,

Anna

+97466930532

Anna Novgorodova

Consultant

T: +974 4452 8289

D: +974 66930532