Labé: la nouvelle Usine de Fabrique de Pompe à Eau de Labé (FAPEL-Guinée) inaugurée

La Fabrique de pompe à eau de Labé FAPEL bénéficie d’installations modernes avec l’appui de l’UNCDF. L’inauguration de la nouvelle usine FAPEL s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme INTEGRA sur financement de l’Union européenne pour l’insertion socio-économique des jeunes et la lutte contre l’Immigration clandestine.

La cérémonie inaugurale s’est déroulée dans la matinée de ce Mardi 11 janvier 2022 dans le quartier Safatou à Labé, en présence du Gouverneur de Région Colonel Robert Soumah, du Préfet Colonel Seny S. Camara, du Maire de la Commune urbaine de Labé Mamadou Aliou Laly Bah, de la Directrice nationale de la Jeunesse, Mme Aminata Kouyaté, de la Cheffe d’équipe Gouvernance et État de droit de la Délégation de l’Union européenne, de la Cheffe de Mission de l’OIM-Guinée, Mme Ana FONSECA , du Représentant de Enabel INTEGRA, M. Touré, du Chargé de Programme de UNCDF, M. Carlos Barry et du Représentant résident adjoint du PNUD, M. Boureima Younoussa, représentant le Système des Nations Unies. Les chefs religieux et les représentants de l’Association des artisans de Labé ont également participé à la cérémonie d’inauguration.

La construction de cette nouvelle Unité industrielle va permettre à FAPEL Guinée de réaliser son plein potentiel en pompes à eau et autres outillages agricoles pour la transformation des produits locaux. Ce qui va impacter à coup sûr l’emploi et l’insertion des jeunes Guinéens et guinéennes de la Région de Labé.

Pour le Représentant résident adjoint du PNUD, M. Boureima Younoussa, ce sont environ 220 emplois directs et indirects qui seront créés tous les ans sur le nouveau site soit 2200 sur une période de 10 ans. De plus, des conventions de formation seront établies entre le pôle industriel et le centre de formation professionnelle de Labé. Je me réjouis de l’implantation d’une telle usine à Labé, grâce à l’aide du Programme INTEGRA et à l’accompagnement de la Mairie de Labé. Cette nouvelle Unité ouvrira la voie, j’en suis sûr, à l’émergence d’un véritable pôle industriel dédié à la métallurgie sur le long terme dans la Région de la Moyenne Guinée.

Le Représentant résident adjoint du PNUD souligne que cette Unité industrielle est le fruit d’un partenariat fécond entre UNCDF, la Commune urbaine de Labé et le promoteur de FAPEL (Fabrication de Pompes à Eau à Labé) dans le cadre du Programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes en Guinée (INTEGRA) sous financement de l’Union Européenne.

Initié par M. Aguibou Barry, la concrétisation du Projet FAPEL a été rendu possible grâce l’appui et un partenariat efficace entre la Commune urbaine de Labé et UNCDF.

L’entreprise FAPEL est en activité depuis 2004. l’Unité FAPEL spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pompes à eau à usage domestique et d’irrigation ; de mobiliers de maison et de bureau en fer forgé et de divers articles dont des kits de lavage des mains.

Aguibou Barry, en présentant le Projet a commencé par remercier les partenaires: Je remercie vivement l’UNCDF qui m’a apporté un soutien inestimable dans le montage technique, financier et juridique du projet dont le coût de réalisation est de près de 4 milliards trois cents millions de francs guinéens soit 461 000 dollars. Je remercie la Commune urbaine ainsi que tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet.

Les travaux de construction cette nouvelle usine avec des installations modernes composées d’un bâtiment abritant des ateliers de soudure, de plomberie, de tapisserie, de menuiserie et de salle de classe, d’un bâtiment administratif, servant de bureaux et salle d’exposition, de deux abris de groupes électrogènes, d’une clôture, d’un aménagement intérieur, d’un forage, d’un château d’eau et d’une salle NTIC ont démarré le 17 Décembre 2020. Ces ateliers seront également mis à la disposition des artisans de Labé à coûts compétitifs afin de leur permettre de moderniser leur travail.

Les discours officiels ont été suivis de la coupure du traditionnel ruban d’inauguration, de remise des matériels et équipements achetés dans le cadre du Programme INTEGRA, de la visite des installations et des stands des artisans et de FAPEL.

La cérémonie d’inauguration de l’Usine FAPEL à été précédée de la visite de courtoisie au Gouverneur administrative de Labé le Colonel Robert Soumah.