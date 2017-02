Après trois semaines de grève pendant lesquelles les élèves se sont tournés les pouces et au lendemain d’une résolution bancale trouvée à l’arrachée, les cours devaient reprendre ce mercredi ,sauf que le secteur éducatif continue sa morgue.

Dans la cité de Karamoko Alfa mo Labé, les signes visibles d’une reprise imminente ne sont pas encore réunis.

Chez les publics d’un point de vue générique pas âme qui vive, l’illustration vivante de ce propos est Hoggo Mbouro quartier général de circonstance des grévistes animé et grouillant de monde ces dernières semaines et aussi l’une des écoles les plus peuplées de la région, ce matin seul le proviseur et quelques proches collaborateurs ont fait le déplacement.

Du côté du vieux collège de Konkola une poignée d’élèves fait le guet devant la cour à l’intérieur les classes baignent dans un silence de mort car pas un enseignant n’y est pour dispenser de cours.

Dans la rue ceux qui semblaient un peu motivé par la reprise sont les élèves de l’école de santé communautaire reconnaissables à leur uniforme vert et blanc mais eux non plus n’ont mis du temps à l’école car les cours ne sont pas à l’ordre du jour.

Chez les privés bien que la majorité des élèves ait décidé de snober les cours ,les classes ont été ouvertes par endroit et quelques profs ont même voulu défier la volonté de continuer le boycott des cours mais ont dû suspendre leur élan. Ce qu’il convient de retenir est que les élèves eux mêmes semblent se complaire dans cette situation et préfèrent rester à la maison.

Du côté de l’IRE et de la DPE les cadres des lieux sont présents mais plus pour sauver l’apparence car les bancs installés sur la terrasse de la DPE par exemple étaient occupés par les cadres et remplaçaient les bureaux pour la circonstance.

Ousmane Koumanthio Tounkara pour Aminata.com