La faim, les prix élevés des denrées alimentaires en Afrique ne doivent pas devenir une tragédie pire que cela Pour éviter la famine, il faudra appliquer les leçons du passé et que les gouvernements et les organisations internationales agissent rapidement.

La cascade d’événements mondiaux des années 2020 semble ne pas avoir de fin en vue. La pandémie unique en son genre (COVID-19) a été suivie par l’invasion destructrice de la Russie en Ukraine, de fortes pressions inflationnistes dans le monde entier liées, de manière inquiétante, à une flambée des prix mondiaux des aliments et de l’énergie.

Comme l’a récemment déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous vivons la tempête parfaite causée par l’enchevêtrement des crises alimentaire, énergétique et financière.

Ce n’est pas la première fois que le monde est confronté à la menace d’une faim et d’une famine massives suite à une flambée des prix alimentaires. En 2007-2008 et en 2010-2011, les prix des aliments ont soudainement augmenté après une interruption de trois décennies où les prix des aliments étaient stables et bas.

Cependant, le choc actuel est d’une autre ampleur : comme le montre le graphique ci- dessous, la flambée des prix des aliments, reflétée par l’Indice des prix alimentaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, est la plus élevée enregistrée depuis 1961 – plus élevée encore que la flambée de la première moitié des années 1970, pendant la tristement célèbre crise pétrolière de 1973.

Le coût des aliments est aujourd’hui 42% plus élevé qu’en 2014-2016.

Pour éviter une catastrophe importante, les gouvernements nationaux et la communauté internationale doivent se concentrer sur la protection de

l’emploi et des revenus des groupes dont les demandes alimentaires ont été affectées négativement, par le biais de programmes d’emplois temporaires, d’assurance chômage ou de transferts d’argent.

Pour ne rien arranger, le choc des prix alimentaires survient à un moment où la sécurité alimentaire était déjà sous tension.

Au lendemain de la pandémie de COVID-19, la faim dans le monde a considérablement augmenté – les estimations de l'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) révèlent que pas moins de 161 millions de personnes sont tombées dans la faim entre 2019 et 2020, portant le total mondial à 811 millions de personnes confrontées à l’insuffisance alimentaire. En d’autres termes, environ une personne sur 10 dans le monde s’est couchée sans être suffisamment nourrie pendant la première année de la pandémie de COVID-19.

L’Afrique durement touchée

L’Afrique a été particulièrement vulnérable : environ 21% des habitants du continent ont souffert

de la faim en 2020, soit un total de 282 millions de personnes. Entre 2019 et 2020, au lendemain de la pandémie, 46 millions de personnes ont souffert de la faim en Afrique. Aucune autre région du monde ne présente une part plus importante de sa population souffrant d’insécurité alimentaire.

De plus, les ménages africains consacrent une grande partie de leurs revenus à la nourriture.

Selon une note récente du Financial Times, citant des estimations du FMI, la nourriture représente 17% des dépenses dans les économies avancées, en Afrique subsaharienne, ce chiffre est de 40%.

« La faim est un monstre à plusieurs têtes « , ont écrit Jean Drèze et Amartya Sen dans leur influente monographie de 1989 Hunger and Public Action. Drèze et Sen décrivaient les multiples privations (biologiques, sociales et économiques) associées à la faim et à la malnutrition.

Les effets multiplicateurs des épisodes conjoints de maladie, du chômage et de l’absence de

protection sociale peuvent faire basculer les gens dans la pauvreté et le dénuement à long

terme. Les causes sont tout aussi multiples : les pressions actuelles sur les systèmes alimentaires en Afrique proviennent de sécheresses pluriannuelles dans la Corne de l’Afrique et en Afrique de l’Est ; d’un essaim de criquets ; du conflit interne en Éthiopie ; des inondations, de la sécheresse, des conflits et des effets économiques du COVID-19 en Afrique de l’Ouest ; et évidemment des chocs internationaux associés à la pandémie et à la guerre en Ukraine.

Les signaux de stress sont présents, mais le défi de la faim croissante en Afrique ne doit pas devenir une tragédie plus grave : le monde a appris des expériences passées, et plus tôt les gouvernements nationaux et la communauté internationale agiront, meilleurs seront les résultats.

Certaines mesures ont déjà été prises – d’autres non. Par exemple, le commerce des denrées

alimentaires n’a pas été sévèrement interrompu comme cela a été le cas lors de la flambée des

prix des denrées alimentaires de 2007-2008. C’est un bon début. Cependant, un problème complexe aux causes et conséquences multiples nécessite une batterie de politiques et interventions, dont beaucoup se sont avérées efficaces par le passé.

La réponse politique initiale nécessite la reconnaissance de certains principes, identifiés de

manière célèbre par Amartya Sen : la faim et la famine ne surviennent pas seulement lorsqu’il y

a moins de nourriture, mais lorsque certains groupes de la société ne peuvent pas accéder à la

nourriture, même si celle-ci est disponible.

La capacité d’accéder à la nourriture par le biais du commerce, de la production, du travail ou des transferts change en temps de crise, surtout pour certains groupes vulnérables. La perspicacité de M. Sen est si puissante car elle reconnaît que les problèmes de faim, de famine et de malnutrition vont bien au-delà des systèmes alimentaires et dépendent des arrangements sociaux (y compris les marchés de la nourriture et du travail, par exemple), de l’économie et du fonctionnement de l'État et des gouvernements.

Pour éviter une catastrophe importante, les gouvernements nationaux et la communauté internationale doivent se concentrer sur la protection de l'emploi et des revenus des groupes dont les demandes alimentaires ont été affectées négativement, par le biais de programmes d'emplois temporaires, d'assurance chômage ou de transferts d'argent. En outre, il faut être prêt à protéger la santé et l'éducation des membres du ménage soumis au stress alimentaire pour éviter les conséquences à long terme du choc alimentaire.

De plus, la stabilisation des prix des aliments en soutenant les systèmes alimentaires locaux

pourrait également être une option – en veillant à éviter les contrôles de prix qui aggraveraient la

situation. À plus long terme, les politiques et les investissements visant à rendre les systèmes

alimentaires locaux plus résistants au changement climatique et aux chocs externes sont

essentiels.

La troisième décennie de ce millénaire a déjà présenté d’énormes défis à l’humanité – les pandémies et les guerres nous rappellent les cavaliers bibliques. Nous n’avons pas besoin du cavalier de la famine et de la famine. Nous disposons des outils politiques et des connaissances nécessaires pour l’éviter : la capacité des populations d’Afrique (et du monde) à accéder à la nourriture en période de flambée des prix alimentaires mondiaux et de tensions locales exige une action décisive des gouvernements et des organisations internationales.

