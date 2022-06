Guinée: le Partenariat entre le Ministère du Travail et de la Fonction publique et le PNUD se renforce davantage avec la préparation d’un Programme cadre d’appui à la réforme Institutionnelle et à la modernisation de l’Administration publique

Le Représentant résident du PNUD, M. Luc Joël Grégoire, accompagné du Team Leader du Cluster Gouvernance et Etat de droit et Economiste Principal du PNUD, M. Mohamed Abba, de l’Economiste National, M. Mamadou Sarifou Diao Diallo, et du Consultant Gohou, a eu une séance de travail, hier Mercredi, 29 Juin 2022, avec le Ministre du Travail et de la Fonction publique, M. Julien Yombouno, entouré de son Chef de Cabinet, Mme Ramatoulaye Camara, de la Conseillère Juridique, Mme Aissatou Sow et du Directeur du Bureau de Stratégie et de Développement, M. Amara Camara.

La rencontre a constitué une occasion pour M. Luc Joël Grégoire de présenter au Ministre le Consultant International, Dr Gaston Gohou, recruté par le PNUD pour appuyer la réforme de la gestion du personnel de l’Etat (Fichier Solde et Fichier des Fonctionnaires) et d’échanger autour de l’Etat d’avancement du Programme d’appui au Ministère dans le cadre de la formulation du Programme Cadre d’appui à la Réforme Institutionnelle et de la modernisation de l’Administration publique.

Ce Programme Cadre va permettre de présenter les axes d’interventions prioritaires et stratégiques puis de mettre en exergue les projets phares pouvant avoir un impact significatif sur la gestion de la Fonction publique.

Le Représentant résident, M. Luc Joël Grégoire, a rassuré le Ministre Julien Yombouno, de l’engagement ferme du PNUD à accompagner le Ministère du Travail et de la Fonction publique dans ce sens, tout en appuyant, à travers le Programme Cadre, les efforts de mobilisation des ressources du Gouvernement pour moderniser et impulser une nouvelle dynamique dans la gestion de la Fonction publique guinéenne.

En Réponse, le Ministre Julien Yombouno a remercié le Représentant résident, M. Luc Joël Grégoire et son Equipe pour le dynamisme de l’accompagnement du PNUD qui s’inscrit dans la l’application de la feuille du Gouvernement de transition qui s’est engagé à jeter es bases d’une bonne gouvernance et à conduire les réformes de la Fonction publique, la Maitrise du Fichier des fonctionnaires, le contrôle et le renforcement de la gestion des carrières.