Guinée: la journée Internationale de la Jeunesse 2022 célébrée 

La journée internationale de la jeunesse a été célébrée en différée en Guinée ce vendredi 19 août 2022 sous le thème « Le dialogue intergénérationnel en Guinée, un outil de cohésion sociale et une source d’inspiration ».

En coordination avec le Groupe de Communication des Nations Unies (UNCG), les points focaux jeunesse des agences du SNU, le programme Volontaire des Nations Unies, et la collaboration avec des organisations de jeunes et de femmes, le Système des Nations Unies(SNU) a organisé à l’occasion de cette Journée Internationale de la Jeunesse, un panel sur le thème ‘’Le dialogue intergénérationnel en Guinée, un outil de cohésion sociale et une source d’inspiration ».

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1999, la Journée internationale de la jeunesse, est commémorée chaque année le 12 août.

Ce thème est d’une importance capitale puisque si les jeunes ont besoin des personnes plus âgées pour les éduquer et les former à affronter la vie, les ainés ont également besoin de l’aide de ces derniers pour pouvoir affronter la réalité existante.

Selon les organisateurs, l’Objectif principal consistait d’organiser la Journée internationale de la Jeunesse en contribuant à faciliter le partage d’expérience entre des jeunes et des ainées dans 3 secteurs clés du développement:

L’entreprenariat des jeunes et femmes rurales; Les droits des femmes et l’autonomisation des jeunes; Le volontariat pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

« La Journée Internationale de la Jeunesse est célébrée en Guinée, dans l’esprit ONE UN; Les participants ayant pris part aux panels comprennent mieux les défis et les opportunités liées à chaque contexte ; les avantages que chaque partie tire de la solidité entre les générations ; Les propositions des jeunes participants dans les trois panels sont collectées pour la préparation d’un plan d’action sur la promotion et la participation des jeunes à la réalisation des ODD », constituent les résultats attendus par les organisateurs.

Prenant la parole, Dr Gualbert Gbehounou Coordinnateur résident par intérim du système des nations unies en Guinée a dit que cette journée internationale donne aussi l’opportunité au Systéme des Nations Unies, aux pouvoirs publics et à la société civile d’organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation.

« C’est dans cet esprit que s’inscrit l’organisation de ce panel intergénérationnel qui est aligné au thème officiel de la journée internationale de la jeunesse 2022. Certains obstacles à la solidarité intergénérationnelle sont à lever, notamment l’agisme, qui a un impact sur les jeunes et les personnes âgées, tout en ayant des effets néfastes sur la société dans son ensemble. Je ne saurais terminer mon allocution sans renouveler ici, au nom de tout le Système des Nations Unies en Guinée, mes remerciements à tous nos partenaires (tout le Gouvernement guinéen et le Ministère de la Jeunesse et des Sports, les PTFs et la société civile) pour toutes les contributions et actions visant à faire des initiatives de la jeunesse guinéenne un puissant levier accélérateur de l’atteinte des ODD, garantissant les droits pour tous et toutes, pour une Guinée emergente et en paix », a-t-il indiqué.

De son côté, Youssouf Saran Donzo, Directeur national adjoint emploi et auto emploi des jeunes Par ailleurs, qui a salué l’initiative a remercié le SNU et les autres partenaires techniques et financiers pour tous les efforts qu’ils ne cessent de consentir pour accompagner le peuple de Guinée à travers sa jeunesse, le Ministère de la jeunesse et des sports pour l’épanouissement de sa jeunesse.

La cérémonie a connu la a présence Fatoumata Koumba Dieng, Coordinatrice pays des volontaires des nations unies en Guinée et Macka Baldé, Directeur général de l’agence nationale du volontariat jeunesse(ANVJ) au ministère de la jeunesse et des sports.

Mamadou Aliou Barry

(+224) 622 304 942

aliousarayabhe@gmail.com