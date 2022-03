Diplomatie: Dr Morissanda rend compte aux représentants de la CEDEAO en Guinée, le contenu de ses échanges avec la mission conjointe

Des émissaires de la CEDEAO et de l’ONU ont séjourné à Conakry pendant quelques jours. Il a été question d’échanger avec les autorités Guinéennes sur la conduite de la transition depuis le 05 septembre 2021. À un jour de leur retour, Dr Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration des Guinéens de l’étranger, a rendu compte à cette représentantion de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest en Guinée.

« J’ai eu l’honneur et le grand plaisir de rencontrer aujourd’hui mes soeurs et mes frères ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la CEDEAO en Guinée. Il a été question de leur rendre compte de la mission qui vient d’être effectuée par ma CEDEAO et les Nations-Unies en Guinée. Je leur ai dit que si cette mission peut être considérée comme réussie, c’est aussi grâce aux ambassadeurs qui sont ici, puisqu’ils sont les oreilles et les yeux de la CEDEAO en Guinée. Je les ai donc remerciés au nom du Président de la Transition et au nom su Premier ministre en leur disant que la Guinée est satisfaite de la collaboration entre la CEDEAO et notre pays et que nous nous tenons prêts et toujours disponibles pour aller main dans la main avec la CEDEAO», a restitué Dr Morissanda Kouyaté.

Au nom de ses paires, la Présidente des conseillers des ministres et Ambassadrice du Ghana en Guinée, S.E Mme Jane Gasu AHETO, a confié que notre pays peut compter sur eux en tant qu’Ambassadeurs de la CEDEAO en Guinée. Elle a par ailleurs indiqué qu’ils sont prêts à venir en aide aux autorités de la transition, tout le soutien qu’elles auront besoin pour faciliter le développement socioéconomique.

« Nous avont été invités cet après-midi par son excellence, M. le ministre des Affaires étrangères. C’était pour nous rendre compte de la visite de la délégation de la CEDEAO et des Nations-Unies qui sont venus ici depuis lundi. Nous avons eu à échanger très bien avec lui et il a exprimé la gratitude du gouvernement pour la visite qui vient d’être effectuée. Nous lui avons à notre tour, assuré qu’en tant que représentants de la CEDEAO ici en Guinée, il est de notre droit et de notre devoir de soutenir la Guinée dans le processus entier de cette Transition. Et j’ai rappelé au ministre comme l’avait dit le chef de la délégation que la Guinée est membre très important de la CEDEAO, un pays fondateur de la CEDEAO, bien qu’elle soit suspendue pour le moment, mais cela ne va pas laisser la Guinée derrière. La CEDEAO va accorder tout son soutien à la Guinée du début jusqu’à la fin de la Transition et pour cette raison la Guinée peut compter sur nous», a-t-elle rassurée.

Prince KOUNDOUNO