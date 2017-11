Rate this post

N’entre pas en à la SEG qui veut ; il faut y être admis à travers un concours de recrutement.

Un des critères d’admission est que le candidat soit de bonnes mœurs.

Si j’ai voulu traiter de ce sujet, c’est par ce que ces derniers temps un homme est victime de calomnie et d’acharnement de la part des individus à la recherche de positionnement. Mais ce genre de comportement est un mal qui gangrène notre administration à travers des considérations irrationnelles. La phrase bien né et de bonne mœurs est un sujet traité par des personnes réfléchies qui défendent la même cause. Cette cause est simple : combattre l’exclusion sous toutes ces formes.

Pourquoi prendre trop de temps à fouiller dans les dossiers internes de la gestion des cadres sans en être mandaté ? Autant de questions pourraient naitre de cette autre question. Des réponses avec des arguments pourront aussi embellir l’orientation des débats qui naissent à partir de ces questions. Ces derniers temps des plumes naissent pour apporter des soutiens à la bonne gestion de notre gouvernance.

Pour le cas de la SEG : Diouldé Diallo est un pur produit de la SEG, enfant de coleah imprimerie agissant en sa qualité d’un homme multi-ethnique mais aussi ayant des caractères issus de nos quatre régions naturelles. Parlant parfaitement bien Soussou, Maninka et Peulh, Diouldé se renforce en plus de l’amitié qu’il tient de toutes les ethnies de la Guinée d’une bonne gestion de la SEG.

Nous avons là une première indication de ce que pourraient être des critères moraux pour comprendre qui est Diouldé Diallo.

Pourquoi de bonne mœurs ?

La notion de bonnes mœurs varie avec le temps et l’espace où elle est appliquée.

Les bonnes mœurs ne sont ni universelles et ni intemporelles. Les règles morales de la société, font des allers et retours entre permissivité et répression. Nous faisons cependant le parallèle entre : Bien né et de bonne mœurs et Droits et devoirs : Être bien né semble être du domaine des droits ; De bonne mœurs nous apparaît comme étant du domaine des devoirs. Tout comme Droits et devoirs ne peuvent pas être dissociés, bien né et de bonnes mœurs ne pourraient pas l’être non plus.

J’ai voulu juste apporter une petite plume pour comprendre l’homme. Ne le caricaturons pas de la mauvaise manière sans se rendre compte de ce que l’homme est et surtout de ce qu’il apporte à notre pays à travers son implication de soutien aux idéaux du Pr Alpha Condé.

MSC