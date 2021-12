Actualité guinéenne, résumé de la journée du mercredi, 22 décembre 2021 :

Absent du pays depuis le 2 décembre 2009, suite à la tentative de meurtre perpétrée contre lui par son ancien aide de camp, l’ancien président de la transition de 2009 est arrivé à Conakry, ce mercredi, 22 décembre 2021. A sa descente d’avion, Moussa Dadis Camara s’est mis à genoux pour tenir la Bible et le Coran, comme pour saluer ce jour qu’il a attendu depuis 12 ans…

Le président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya a visité ce mercredi, les Centres de Formation Professionnelle de Donka et de Ratoma. Cette visite présidentielle fait suite aux journées de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, tenues du 9 au 11 décembre. Le ministre Alpha Bacar Barry et les directeurs des écoles lui ont fait l’état de la situation, notamment la vétusté dans laquelle sont ces deux centres dont celui de Ratoma qui date de 1920 et celui de Donka de 1950.

Il a par la suite rendu des visites inopinées dans les départements ci-après :

Il s’agit du camp samory Touré, du ministère de l’urbanisme et de l’habitat, de l’état-major général des armées, de l’état-major de l’armée de terre, de l’inspection générale des armées, du ministère délégué de la défense et du musée des forces armées guinéennes.

Le préfet de Coyah, Colonel Alpha Oumar Cissé et son cabinet ont rencontré ce mercredi, 22 décembre, les élus locaux et chefs de quartiers de la commune urbaine ainsi que le maire de la commune urbaine, Abou Soumah et ses conseillers, dans la salle de réunion de la préfecture. En toile de fond, les amener à s’impliquer d’avantage dans l’hygiène publique de toute la ville de Coyah, la sécurité des citoyens et leurs biens, renforcer et développer la culture du social pour être proches des citoyens….

C’est une information, si elle s’avere, qui fera tilt dans l’opinion. Elle concerne le sort de l’ancien Président de la République, Alpha Condé. Selon nos informations de source bien informée, Alpha Condé serait en transit au Maroc et en partance pour la Turquie pour des raisons de soins. Aux dernières nouvelles, on apprend qu’en raison d’une forte dégradation de son état de santé, l’ancien locataire du palais Sékhoutoureya, aurait été exfiltré hier du pays, à bord d’un avion médicalisé, loin des regards indiscrets.

Par une série de décrets, lus à la télévision nationale, plusieurs cadres ont été nommés dans les différents départements ministériels ci-après :

M. Abdoulaye Diallo, est nommé conseiller principal du ministre secrétaire général à la présidence;

Au ministère de la culture, de l’artisanat et du patrimoine historique, M. Ansoumane Djessira condé est nommé, Conseiller chargé de la culture, conseiller juridique, M. Mamoudou Camara ;

M. Mamadi Condé, conseiller chargé de production et d’alimentation animales, M. Au ministère de l’agriculture et de l’élevage, Mamadou Dian Baldé, conseiller économique;

Au ministère de l’information et de la communication,

M. Mohamed condé est nommé, conseiller spécial, M. Elhadj Ibrahima Barry, conseiller juridique, M. Aboubacar Camara, conseiller technique, M. Amadou Aliou Barry, conseiller en charge des réformes et de développement des médias et de la publicité, Mme Gnalen Kouyaté, conseillère en charge des missions;

Au ministère de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, Mme Fatimatou Diallo est nommée, conseillère chargée de l’enfance, M. Fassou Antoine Lamah est nommé conseiller chargé de mission, M. Akoï Guilavogui est nommé, directeur national de l’enfance ;

Au ministère de la jeunesse et des sports, M. Ibrahim kébé est nommé, conseiller principal, Mme Aminata Simone Béavogui est nommée, conseillère juridique, M. Seny Damba est nommé, conseiller chargé des questions de jeunesse et des activités socio-éducatives, M. Félix Bombo est nommé, conseiller chargé des sports et des questions de loisirs, Mme Seba Ben Koma Beavogui est nommée, conseillère, chargée de questions de l’emploi des jeunes, M. Alhassane Touré est nommé, conseiller chargé de mission.

Cheick ALIOUNE /Aminata.com