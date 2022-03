Au soir du régime de monsieur Alpha condé, certaines personnes et/ou groupes de personnes, avaient établies des listes dites noires, de personnes (civils, militaires et paramilitaires). Elles étaient accusées entre autre de crimes politiques, crimes économiques, crimes de sang, etc.

Des plaintes ont été portées un peut partout avec à la clé, de grands cabinets d’avocats constituées.

Le 05/09/2021 et les jours qui ont suivis, ces mêmes personnes se sont permis d’extraire sur ces mêmes listes des noms de certaines personnes, notamment des militaires, parce que qualifiées de sauveurs, de héros, et…….d’ange Gabriel !

Personnellement, cela m’a fait rire, d’autant plus que c’était un non évènement.

C’était aussi une façon de tromper comme nous savons le faire, cette junte militaire; qui n’a pas entendu et/ou vue ces personnes saluer, féliciter et jubilée au soir du 05/09/2021 ?

Plus les jours passent et que leurs objectifs individuels et collectifs ne sont pas atteints, plus ils s’opposent à cette même junte, au point de demander la liste de ses membres, ignorant le communiqué 0001/CNRD.

Est-ce maintenant qu’il faut demander cela ?

Non, pour ma part !

Il y a peut monsieur Koundouno a dit dans l’émission bountounyi, je cite: < aucun guinéen n’est plus digne de diriger le C.N.T, plus que les membres du F.N.D.C>. Fin de citation.

J’ai perçu cela comme une insulte au peuple et surtout à nous de sa génération.

Cette organisation n’est nullement l’émanation de tout le peuple.

C’est un groupe de personne qui s’est réunie et a mis en place cette organisation, en la quelle certains citoyens se sont retrouvées. Mais elle ne peut parler au nom de tout le peuple.

Si au début j’ai désapprouvé le mutisme de la présidence de la république et du gouvernement qui se sont abstenu de répondre a cette demande de production de la liste des membres du C.N.R.D, j’ai finis par conclure que c’est parce qu’il n’en valait pas la peine.

Mais le citoyen lambda, qui ne représente absolument rien, que je suis, vient s’efforcer pour répondre et donner une liste partielle ou totale des membres du C.N.R.D.

QUI SONT LES MEMBRES DU C.N.R.D ?

– La présidence du C.N.R.D, c’est celui et/ou ceux-là qui ont affirmé haut et fort, avoir soutenu ou accompagné la junte (sans preuves). C’est ceux-là, qui ont dansés le 05/09/2021.

Qui n’a pas vue la section motard, volée la vedette aux motos d’escorte de la présidence de la république, au point que celles-ci avaient du mal à escorté les émissaire

de la CEDEAO, de L’U.A et autres ?

Qui n’a pas vue cette section motard assurée l’escorte du président de la transition dans tous ses déplacements. ?

– La première vice-présidence du C.N.R.D, c’est les forces de défense et de sécurité, avec à leurs tête le colonel Mamady Doumbouya.

– La deuxième vice-presidence c’est toutes les formations politiques et sociales qui ont manifestées une joie, qui ont été consultées avant et pendant la rédaction de la charte de la transition et la constitution du gouvernement.

– Le secrétariat général du C.N.R.D, c’est tout ces grands noms, qui ont soit bénéficier de liberté à la prise du pouvoir, soit qui sont rentrés de leurs exils au lendemain de la prise du pouvoir.

– Tout ceux et celles qui depuis le 05/09/2021, ont bénéficié ou bénéficieront soit:

D’un décret présidentiel ;

D’un arrêté ministériel

D’une note de service

D’une grâce présidentielle

Sont membres du C.N.R.D.

Sont sympathisants du C.N.R.D, tout ceux et toutes celles qui se sont abstenus de tout mouvement de désapprobation au soir et au lendemain de la prise du pouvoir ;

Sont aussi membres du C.N.R.D, ceux-là qui se sont permis de tout et rien et qui ont répondu dare-dare à l’invitation du C.N.R.D, le 06/07/2021 ; ils avaient intérêt.

Sont membres et sympathisants du C.N.R.D, tous les operateurs économiques, toutes les sociétés qui fournissent des biens et services.

Nous sommes tous membres du C.N.R.D !

Moi je suis membre – acteur du C.N.R.D !

En somme :

Cette histoire de liste des membres du C.N.R.D n’est absolument rien d’autre qu’une autre tentative de manipulation du peuple; une manipulation des désœuvrés que nous sommes.

Ils veulent nous sortir dans les rues, aller contre les armes, aller contre ceux et celles qu’ils ont accompagnés, soutenus et

….financer, il ya quelques mois.

Et pendant ce temps, leurs rejetons sont à l’abri.

– Jeune guinéen ;

– Jeune guinéenne ;

Refuse de te faire manipuler ;

Personne ne veut le bonheur de ce pays. Tous et toutes luttons pour nos propres ascensions et celles de nos descendances.

DONZO ELHADJ ABOUBACAR

boubacar.donzo@gmail.com