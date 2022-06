Kindia: lancement des travaux de la session de formation sur la planification stratégique, axée sur les résultats avec l’appui du Système des Nations Unies en Guinée

Les travaux de l’atelier de formation des cadres du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, en planification stratégique axée sur les résultats ont démarré ce Mercredi 1 Juin 2022 aux Résidences Cissé de Kindia.

Cette formation de 5 jours, qui a démarré ce matin à Kindia, vise à renforcer les capacités des cadres de la DNPER afin de leur permettre de mieux comprendre et mettre en œuvre les principes et pratiques de la planification stratégique axée sur les résultats dans leur travail quotidien. Il s’agira ainsi de former cette trentaine de cadres du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan afin qu’ils s’approprient et intègrent l’approche gestion axée sur les résultats (GAR) dans les projets et programmes et dans tout le processus programmatique et de planification du développement.

La cérémonie officielle d’ouverture a enregistré la présence du Directeur national de la planification et de l’Economie rurale, M. Hassan Diallo, et son adjoint, du Directeur national de l’Economie, M. Abdoulaye Ibrahima Diallo, du Directeur de Cabinet du Gouvernorat de Kindia, M. Traore, de l’Économiste principal de la Coordination du Système des Nations Unies, M. Omar Abdourahman, accompagné du Suivi Évaluation et de l’analyste partenariat du Bureau de la Coordination, de Economiste national du PNUD, M. Mamadou Sarifou Diao Diallo, du Chargé de la planification stratégique, M. Pacifique Ngarambe Ruty et du Responsable Suivi Évaluation de l’UNICEF, M. Alkaly Bangoura et du Chargé de programme population-développement de l’UNFPA, M. Abdoulaye Diallo.

L’organisation de cet atelier implique la Coordination du Système des Nations Unies en Guinée et plusieurs agences parmi lesquelles le PNUD, l’UNICEF et l’UNFPA. Cette session de formation, s’adresse aux cadres de la Direction Nationale de la Planification et de l’Economie Rurale (DNPER) et s’inscrit dans le souci des autorités guinéennes, à travers le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, de répondre à un besoin pressant de renforcement des capacités des cadres et de permettre et favoriser l’appropriation par les différents acteurs de l’approche fondée sur une gestion axée sur les résultats et sur l’efficacité et l’efficience des actions et des ressources qu’ils déploient au profit de la population.

Parmi les résultats attendus de cette première session de formation:

L’Intégration de l’approche GAR dans les projets et programmes et classer les actions par ordre de priorité de manière qu’elles soient conformes aux priorités stratégiques, y compris en lien avec les ODD ;

L’Utiliser la Théorie du Changement pour élaborer des modèles logiques solides pour la gestion de projets / programmes et les reproduire dans des résultats qui relient les intrants, les activités, les produits, les Effets et l’Impact, et être conscient des risques et des hypothèses sous-jacents ;

À cette occasion, Le Directeur de Cabinet du Gouvernorat, au nom du Gouverneur de la Région de Kindia, souhaite la Bienvenue aux participants et salue l’initiative du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan d’organiser une rencontre aussi importante la Région des Agrumes, fruits et légumes.

Ensuite c’est l’Economiste du Bureau de la Coordination, M. Omar Abdourahman qui salue, au nom du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, l’aboutissement de ce projet qui vise à renforcer des capacités des cadres de la Direction de la Planification et de l’Economie rurale, en gestion accès sur les résultats pour faciliter une meilleure compréhension du mécanisme de suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durables.

De son côté, M. Mohamed Abba est revenu sur le partenariat stratégique avec le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan qui comporte des aspects aussi importants que la Coordination de l’aide, la mise en œuvre des ODD. Pour le Directeur Nationale de la planification et de l’Economie rurale, M. Hassan Diallo, qui a ouvert cette session de formation a souligné que : ce programme de formation sur la planification stratégique axée sur les résultats en matière de développement offre aux pouvoirs publics, une philosophie, une stratégie de gestion et un ensemble d’outils destinés à améliorer, l’efficacité des ressources humaines et réaliser les ODD. Il a ensuite exhorté les participé à prêter une oreille attentive et apporter une contribution de qualité avant de remercier le Système des Nations Unies à travers ces différentes agences pour son accompagnement à la réalisation de cette formation.