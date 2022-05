Guinée : le 1er salon international de la culture, du tourisme et de l’artisanat, officiellement lancé

Dénommé Salon International de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat SICTA, ce salon dont le lancement officiel a eu cet après-midi au chapeau du palais du peuple, regroupe plus d’une dizaines de pays venus d’Afrique et d’ailleurs. Durant sept (7) jours, ces acteurs du monde culturel à travers des panels, vont échanger sur des valeurs et des potentialités des trois (3) secteurs pour chaque pays. L’objectif pour la Guinée, est de faire de Conakry, une plateforme de référence en matière de promotion de la culture, du tourisme et de l’artisanat Ouest Africain.

« Aujourd’hui, nul ne conteste que le développement et la promotion de la culture, du tourisme et de l’artisanat sont considérables pour l’Afrique en général et la Guinée en particulier.

En effet, la culture, le tourisme et l’artisanat sont particulièrement importants en tant que sources majeures d’emploi pour les couches vulnérables que sont les femmes, les jeunes et les personnes souffrant de handicaps-ils créent de l’emploi à la fois dans les zones urbaines et rurales et peuvent accueillir à la fois des travailleurs qualifiés et non qualifiés.

En conséquence, beaucoup de pays de par le monde se sont ouverts à la culture, au tourisme et à l’artisanat et y ont investi, devenant ainsi des moteurs essentiels du progrès socio-économique grace à la création d’emploi et aux recettes développement des infrastructures tout en contribuant à la conservation d’entreprises et la préservation du patrimoine naturel et culturel», a fait savoir Alpha Soumah allias Bill de Sam, ministre de la culture, du tourisme et de l’artisanat.

Le thème central de ce tout premier, salon porte sur » Patrimoine et lutte contre la migration irrégulière. Du 14 au 21 mai, la Guinée et des pays invités vont orienter leurs échanges et expériences sur les points entre autres : les politiques culturelles et touristiques; le rôle de la culture dans la lutte contre la migration irrégulière;

le tourisme solidaire et lutte contre la migration irrégulière;

le tourisme et patrimoine historique : réalités et perspectives;

industries culturelles et créatives: opportunités de création d’emploi et de richesses;

tourisme culturel: atouts, perspectives et protection du patrimoine culturel;

transformation du potentiel touristique de la Guinée en compétitif (visibilité et attractivité de la destination Guinée);

et valorisation des techniques artisanales endogènes et des produits locaux à l’ère du numérique.

Il faut rappeler que tous les jours, des expositions, restaurations, projection de films et documentaires seront au rendez-vous de cet événement culturel. Cependant, aucun membre du gouvernement, ni le Président n’a pris part à ce lancement.

Sâa Robert KOUNDOUNO