Menace de manifestation : Dr Koureissy Condé appelle les acteurs politiques à un « dialogue

Les acteurs de l’opposition guinéenne prévoie reprendre les manifestations de rue en mois d’août prochain. Pour ce fait, Dr Sekou Koureissy Condé, Directeur exécutif de d’African Crisis Group et président de la Convention de Acteurs Non Etatique de Guinée (CANEG) s’est prononcé vendredi 07 juillet 2017 sur cette décision lors d’un entretien avec quelques journalistes.

Les dirigeants de l’opposition guinéenne a fait cette annonce à l’occasion d’une plénière interne jeudi 06 juillet. Selon Dr Koureissy il est important de considérer que le véritable problème auxquels nous sommes confrontés dans les Etats en Afrique, c’est sont les différentes formes de conflits. C’est la crise de confiance entre l’Etat et les citoyens. Donc la Guinée par rapport à tout ça, est aujourd’hui considérée comme pays à risque sur plusieurs plans. Mais surtout par rapport au déroulement des manifestations. Contrairement aux autres pays de la sous-région.

Il poursuit dans son intervention qu’à part les pays qui sont en guerre, la Guinée est le pays le plus élevé statistiquement de victime de manifestation, en termes de mort d’homme. En terme de blesser, en terme de dégât matériel. Et surtout en termes d’incompréhension etd’incertitude sur les suites de ces différentes activités. « Il est important que les acteurs politiques se rendent compte que c’est une menace. Au tant la manifestation est autorisée constitutionnellement acter, au tant la violence est condamnée », a-t-il indiqué en ajoutant que naturellement en situation de crise, les gens prennent l’habitude de se rejeter les responsabilités de la violence. Mais c’est l’Etat qui est tuteur, c’est lui qui est protecteur et régulateur.

« Il faudrait qu’à différent niveau que l’Etat, les services publics prennent toutes leurs responsabilités en thermes de processus d’autorisation que ça soit transparent, objectif, direct, simplifié. Après les conditions de modalité liée à la manifestation et à son déroulement sont connus de tout le monde mais doivent faire l’objet de respect strict de la part des organisateurs des manifestations et enfin, il faut souhaiter que les manifestations ne dégénèrent pas ».

Par rapport à ça, il pense qu’il faut des négociations préalables sur le parcours, sur les indications et les charger de sécurité désigner par les organisateurs puissent travailler des communs accords et en partenariat avec les forces de l’ordre. Et que les forces de force aient des instructions précises que les concessions des gens ne soient pas un lieu de maintien d’ordre. Et que les positions des forces de l’ordre soit plutôt dissuasif que répressif.

Mais d’ici là, « il souhaite vivement que l’on renonce à ces manifestations et qu’on ne soit pas obligé à aller à ses manifestations. Nous souhaitons le dialogue permanent. Cela veut dire que tout ce qui a été arrêté, convenu, recommandé soit appliqué, soit exécuté et sans délai », propose t-il.

Ibrahima Sory Barry pour Aminata.com