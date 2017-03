now playing

Le limogeage de N’Bany Sangaré ex secrétaire général du ministère de la jeunesse et secrétaire général du bureau national de la jeunesse du RPG par un décret du président Alpha Condé après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo intime qu’il aurait tourné et envoyé à une fille a été l’un des sujets qui ont dominés les débats à l’assemblée générale du parti au pouvoir de ce samedi 4 mars 2017.

Dans une déclaration lue par un de ses jeunes, le RPG a exprimé son indignation relative aux images qu’il qualifie d’escroquerie, d’illusion et de confusion à l’encontre du secrétaire général du bureau national de la jeunesse du parti pour selon lui, le détournement de l’objectif politique.

“En dépit de tout, nous lui adressons toute notre gratitude et nous lui sommes solidaires. Nous partageons sa peine car les ennemis nous guettent pour ternir l’image l’image du parti à travers les réseaux sociaux. Nous ne céderons pas aux diffamations et aux jeux politiques”, a-t-on indiqué dans la déclaration.

Pour le RPG , il revient N’Bany Sangaré de s’armer de courage et de détermination pour que l’immense espoir pointé en lui depuis les années 90 ne meurent pas .

“Tous les grands leaders ont embrassé les épreuves sans équivoque de leur époque. L’objectif qui nous anime est de sauver l’image du parti tout en répondant à la vision, aux aspirations et à la ligne politique du parti dans l’union en bannissant la haine et les désintoxications pour l’intérêt supérieur du RPG”, a-t-on ajouté.

A la fin de la déclaration un pardon a été demandé à tous les responsables qui se sont sentis indignés par “ces images d’escroquerie”.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942

aliousarayabhe@gmail.com