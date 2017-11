Début de semaine mouvementé à Timbi Madina où les élèves du lycée public ont paralysé les cours ce matin. Ils protestaient contre le refus de certains de leurs professeurs de donner cours dans le public préférant accorder leurs services aux privés meilleurs payeurs à leur sens.

Joint au téléphone un jeune lycéen nous a peint l’état des lieux :

« on a des professeurs ici qui enseignent au privé et au public, alors qu nous étions motivés ce matin à suivre les cours, ils nous ont dit que les publics ne feront pas ours et qu’ils partent vers les privés où ils sont payés alors nous sommes sortis pour aller fermer Tely Diallo et Mama Malick des écoles privés puis sommes remontés au siège de la sous préfecture où le sous préfet nous a signifié avoir alerté le préfet qui serait en route.

I n’y a pas eu de casse encore car on s’était concerté pour en éviter. »

Des propos confirmés par le proviseur du lycée public de Timbi Ibrahima Moumini Bah :

« les professeurs qui avaient cours ont signé dans le registre d’appel et ont refusé d’aller en classe, ils disent qu’ils ont reçu l’avis de grève, ils sont tous rentrés, les élèves sont sortis et ont dit non non.

Nous sommes entrain de réunir tous les profs et l’APEAE à la mairie pour qu’on cherche à trancher là bas…le préfet a promis de nous rejoindre effectivement o la mairie nous allons comme ça ».

A l’heure de coucher ces lignes ,le siège de la Marie est littéralement noir de monde attendant l’issue de la situation mais déjà la journée est une journée perdue pour le secteur scolaire à Tmbi.

Ousmane K. Tounkara