Un an du CNRD, acquis et défis ! (Par Cheick Alioune)

05 septembre 2021 – 05 septembre 2022, un an jour pour jour depuis l’avènement du CNRD sous la houlette du Colonel Mamadi Doumbouya. Faisons donc un bilan à mi-parcours !

D’entrée, il est primordial d’expliquer en quoi j’ai la légitimité et même le devoir de faire un bilan de la première année du CNRD pour contribuer à édifier l’opinion. En effet, beaucoup le savent déjà, depuis le 05 septembre 2021, j’ai pris l’initiative de faire un résumé quotidien de toute l’actualité que je partage sur les réseaux sociaux et sur certains sites d’information, notamment sur aminata.com. A travers cette initiative, j’ai pu observer de près l’évolution de la situation, et cela m’a permis de déposer auprès de la maison d’édition ‘’Harmattan Guinée’’ un projet de livre portant sur les 100 premiers jours du CNRD, qui sera éventuellement publié dans les prochaines semaines.

Pour revenir au bilan, il est évident que sous le leadership du Colonel Mamadi Doumbouya, la Transition guinéenne a permis le rétablissement de beaucoup de fondamentaux dans tous les secteurs de la vie sociopolitique et économique, même s’il faut reconnaitre que les défis sont encore immenses.

Avant d’égrainer les multiples acquis et les différents défis, commençons par rappeler les circonstances dans lesquelles le CNRD à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir.

Sans risque de se tromper, on peut affirmer que le CNRD est arrivé à point nommé, car la situation sociopolitique et économique de la Guinée était dans un état lamentable.

En plus de la mauvaise gouvernance qui a caractérisé les 10 ans du régime Alpha Condé, la tentative de ce dernier de tripatouiller la constitution afin de s’offrir un troisième mandat a plongé la Guinée dans une profonde crise politique, économique et sociale. Sur le plan politique par exemple, toutes les voix dissonantes étaient systématiquement anéanties soit par des arrestations arbitraires, par l’exil forcé ou par d’autres formes de restrictions de libertés contraires à la loi. Les droits Humains étaient bafoués à travers des tueries lors des manifestations politiques et sociale en toute impunité. Sur le plan économique, la corruption, l’enrichissement illicite et le détournement du dénier publique étaient devenus monnaies courantes. Personne ne s’en cachait plus d’ailleurs ! l’économie guinéenne était dans un piteux état, les infrastructures et services sociaux de base manquaient criardement et le peu qui existait était dans un état de dégradation très poussé.

Sur le plan social, les manœuvres politiques basées sur la manipulation des ethnies ont occasionné la méfiance entre les citoyens, perturbant ainsi le vivre ensemble.

C’est pourquoi, dès son avènement, le 05 septembre 2021, le CNRD s’est attelé à faire renaitre l’espoir, apaiser les tensions, rétablir la sérénité et enclencher un processus de refondation de l’Etat, chose qui a permis de conquérir très rapidement les cœurs des guinéens.

Cette prouesse du Colonel Mamadi Doumbouya et ses équipes s’explique par les multiples bonnes actions qu’ils n’ont cessé de poser.

Depuis les premières heures, des actes majeures tel que la préservation de l’intégrité physique du Président Alpha Condé, des membres de son gouvernement et des populations civiles dans le processus de prise du pouvoir ; la libération de plusieurs dizaines de prisonniers politiques ; la restitution des passeports des opposants confisqués par le régime Alpha Condé ; la réouverture des sièges des partis politiques longtemps fermés par le régime Alpha Condé ; la facilitation du retour des exilés (Activistes, politiques, commerçants, journalistes…) y compris les anciens Présidents Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté longtemps interdit de fouler le sol guinéen ; la consultation de l’ensemble des forces vives de la nation sur leurs préoccupations et leur vision de la Transition ont été une recette magique pour rétablir la sérénité dans l’environnement sociopolitique guinéen.

Des actions hautement symboliques ont aussi été posées permettant ainsi d’apaiser les tensions et rassurer les Guinéens. Parmi ces actions, on peut citer : Le recueillement du Président de la Transition sur les tombes des victimes des exactions commises sous le régime Alpha Condé (cimetière de Bambéto), sur les tombes des anciens chefs d’Etat (Général Lansana Conté et Ahmed Sékou Touré), au stade du 28 septembre à la mémoire des victimes du massacre de 28 septembre 2009 ; la construction d’une stèle sur les tombes de feu Général Kaman Diaby et compagnie ; Le fait de donner les noms de la 12ème et 13ème promotion de l’EMIA au feu Général Lansana Conté et feu Général Kèlèfa Diallo ; le fait d’accorder la grâce présidentielle à plus de 300 prisonniers sur l’ensemble du territoire national, la visite rendue par le Président de la Transition à Hadja André Touré, épouse de l’ancien Président, feu Ahmed Sékou Touré, la présence solennelle du Premier ministre Mohamed Béavogui à la cérémonie de commémoration de l’an 50 de l’exécution de 70 cadres Guinéens. A noter que ces multiples actes symboliques qu’on ne pourrait intégralement citer étaient pour la plupart une première en République de Guinée et cela fut l’expression de la volonté du Chef de l’Etat, Colonel Mamadi Doumbouya d’assumer notre histoire dans son entièreté.

A tout cela s’ajoute la nomination pour la première fois dans l’histoire de la Guinée, d’une femme au poste de Gouverneure de la ville de Conakry. Cet acte démontre l’attachement du Président Doumbouya aux valeurs d’équité.

Pendant cette première année de Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya n’a cessé de faire parler son cœur à travers des soutiens individuels qu’il apporte à des citoyens criardement nécessiteux. On peut citer quelques célèbres cas, notamment son implication effective et personnelle dans l’évacuation sanitaire de M’ma Sylla, victime de viol collectif ou encore le don d’un véhicule 4×4 neuf et d’une enveloppe financière à l’artiste Binta Laly Sow qui en avait sérieusement besoin, sans oublier l’assistance financière de plus d’un milliard de Francs Guinéens accordée aux artistes malades ou encore le soutien financier à hauteur de 50.000 dollars apporté à Saran Bah, représentante de la Guinée à la compétition Miss monde 2022.

Sur le chantier de la réconciliation nationale et du vivre ensemble, les Assises Nationales ont permis aux guinéens de se parler, d’extérioriser leurs souffrances et d’exprimer leurs attentes. La mise en place des recommandations formulées à l’issue de ces Assises permettra à la guinée d’atténuer considérablement la division et l’ethnocentrisme.

Dans un tout autre registre, on peut évoquer les prouesses enregistrées dans le domaine des infrastructures, avec l’accélération des travaux sur tous les chantiers ouverts par le régime précèdent et l’ouverture de plusieurs nouveaux chantiers. La Routes Nationale Coyah Dabola, les échangeurs de Kagbélé et 36, l’hôpital National Donka, la route Donka Bellevue sont des cas illustratifs de chantiers ayant bénéficié de coup d’accélérateur de la part des autorités de la Transition. La voirie urbaine de Conakry, l’échangeur de Bambéto, la Cité Ministérielle, la rénovation de plusieurs édifices publiques dont les Centres de Formation Professionnels sont entre autres des chantiers ouverts par le CNRD et qui ne souffrent d’aucun retard dans leurs exécutions.

Dans le domaine de la justice, des acquis majeurs ont été enregistrés, d’abord à travers la création de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières qui est un outil de moralisation de la gestion de la chose publique, ensuite à travers la lutte efficace contre les officiers de police judiciaire véreux, sans oublier les avancées majeures enregistrées dans le cadre des préparatifs du très attendu procès du massacre du 28 septembre 2009.

Chez les gouvernants, l’arrogance et le mépris ont cédé la place à la modestie et l’humilité, cet état de fait est perceptible au quotidien, mais il s’est davantage illustré lors des différentes immersions du gouvernement à l’intérieur du pays, d’abord lors de la retraite des ministres, secrétaires généraux et chefs de cabinet en suite lors de la récente immersion d’un mois de toute l’équipe gouvernementale.

Au cours de cette première année, le CNRD s’est beaucoup investit dans la récupération des biens appartenant à l’Etat. En plus des multiples bâtiments occupés illégalement par des cadres qui ne sont plus en fonction, les autorités de la Transition ont récupéré plusieurs hectares appartenant à l’Etat dans les Préfectures de Coyah et Dubreka, environ 120 machines agricoles appartenant à l’Etat mais préalablement exploitées par une entreprise privée, sans aucune contrepartie ont aussi été récupéré dans la région forestière.

Pour un meilleur fonctionnement de l’appareil étatique, plusieurs décisions courageuses ont été prises durant cette première année, notamment un vaste remaniement dans les rangs des forces de défense et de sécurité et de l’administration publique. Plus de 40 Généraux de l’armée, 120 membres du personnel de la Douane Nationale, environ 1000 militaires, plus de 530 fonctionnaires de la police nationale, 427 agents conservateurs de la nature et plus de 6300 fonctionnaires de l’administration publique ont été appelé à faire valoir leur droit à la retraite. Ces décisions ont permis de se débarrasser de plusieurs officiers et cadres qui incarnaient la répression et la gabegie financière sous le régime Alpha Condé.

Les acquis sont multiples et indénombrables, mais il faut reconnaitre que les défis sont tout de même immenses. Parmi les défis majeurs, on peut citer le renforcement de l’unité nationale, la poursuite de la lutte contre la corruption, la lutte contre l’impunité et la protection des droits humains à travers l’ouverture d’enquêtes sérieuses permettant d’identifier et punir les auteurs des tueries lors des manifestions de rues, rassembler tous les acteurs politiques et sociaux, même les plus retissant au tour de la table de dialogue, travailler à la pérennisation des acquis dans tous les domaines, établir un système électoral fiable, bref, la mise en œuvre des 9 missions de la Transition et les 10 étapes du chronogramme parmi lesquelles figure l’organisation d’élections libres transparentes et crédibles.

A l’issue de ce constat non exhaustif sur la première année d’exercice du pouvoir par le CNRD, étant donné que tout bilan a ses cotés positifs et négatifs, nous sommes en droit de féliciter le Colonel Mamadi Doumbouya et ses équipes tout en les interpellant sur l’immense espoir que le peuple de Guinée place en eux.

Vivement la réussite de la Transition afin que celle-ci soit la dernière.

Cheick Alioune