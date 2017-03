L’équipe du comité de pilotage du Code de Consortium pour l’Observation impartiale des Élections (CODE), on reçu le vendredi,03 mars 2017, la visite du Directeur de National Democratic Instituts (NDI)de l’Afrique de l’ouest à leur siège ,sis à kipe dans la commune de Ratoma.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du lien de partenariat qui existe entre le consortium pour l’observation impartiale des élections (CODE) et national Democratic Institute (NDI)

Dans son intervention, le directeur de (NDI) à fait savoir que, le travail de la société civile c’est un travail énorme emmène les anciens philosophes lorsqu’ils écrivaient sur la démocratie ,dès qu’ils ne pourraient eu avoir vraiment une démocratie fiable sans la participation très active de la société civile.

Dans cette même lancée ,le directeur de (NDI) en Afrique de l’ouest dira:”Tout le monde reconnaît le rôle de la société civile. seulement les hommes n’œuvrent à ce que cette société civile exploite les ressources nécessaires pour pouvoir travailler de façon perspective. Nous tenons ensemble à vous encourager exactement les partenaires comme le NDI et autres peuvent venir surtout que, le NDI nous ne sommes pas un bailleur en tant que tel. Mais nos partenaires techniques comme le NDI peut vous épaulé de temps en temps. Mais tout le monde est unanime le gros de sacrifice provient de vous même et le NDI vous encourage dans ce sens ” à fait savoir le directeur de l’Afrique de ouest.

Par ailleurs, docteur Dansa Kourouma, prédisent de cette plate forme, parle de de la présence du directeur ”C’est une mission importante du code parce-que ,nous avons reçu le directeur de NDI de l’Afrique qui est une organisation leader en matière d’appui aux partis politiques et aux processus électorales qui est également un partenaire avec le code.

Pour témoigner de leur satisfaction vis à vis du code sur la qualité du travail qu’on a fait des élections présidentielles passées malgré on a eu des petits problèmes “rappel t-il.

Selon lui, le directeur Afrique en séjour en Guinée a promis qu’il viendra nous dire de vive voix et renouveler leur disponibilité de travailler avec le code pour relever d’autres défi.” En matière de participation citoyenne et d’appui à la transparence électorale. Il était accompagner de la directrice pays de NDI en Guinée, qui est le partenaire privilégié et qui renforce les capacités du code .Grâce au NDI nous sommes présent dans le réseau ouest Africain et mondiale en matière de surveillance électorale.” souligne t-il.

Il est à noter que ,au moment qu’on parle d’élection transparente. Le mode de désignation les chefs de quartiers et de districts à été adopté par Certains députés de l’Assemblée nationales.

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

Tel,+224 3445

zezeguilavogui661@gmail