Les écoles publiques de la commune urbaine de Siguiri ont vibré au rythme de manifestation dont depuis le déclenchement jusqu’aujourd’hui n’était pas considerée par le corps enseignant de Siguiri.

Ce lundi, 20 novembre 2017, l’absence massive des professeur a été constatée dans la plupart des écoles de Siguiri dont: le lycée-collège Franmoï Berete, le lycée Kankou Moussa, le collège Nana-Moudou Kôrô et le lycée-collège Roi Alhsanne 2.

Ce qui signifie que le mouvement de grève générale déclenché par Aboubacar Soumah et son groupe en disgrâce avec la structure officielle du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) commence d’être suivi à Siguiri

Informé de cette situation, le corresppndant d’aminata.com s’est rendu dans la cour du collège Nana-moudoukôrô et a interrogé le Directeur des études Souleymane koulibaly:<< ce matin, quand je suis venu, il était 7h 45, d’habitude à 8h moins dejà trouve la plupart de mes professeurs dans la cour, mais jusqu’après la montée des couleurs il n’y avaient que quelques professeurs , mais quant aux élèves, ils étaient là en grands nombres.

Mais comme il n’y avait pas de professeurs, on était obligé d’attendre un peu, et quelques minutes après les 6 professeurs qui étaient aussi là ont disparu dans la cour. là, on était en obligation d’ouvrir le portail de la cour et laisser partir les élèves à la maison>> a expliqué le Directeur des études.

Le DPE de Diguiri Mamady Foudou Camara interrogé sur le même sujet a montré sa déception par rapport à cette absence totale des professeurs dans les salles de classe: “je suis vraiment surpris et deçu de cette nouvelle, il n’y a pas d’explication qu’on a pas donné à ces professeurs concernant cette grêve. Je les ai fait comprendre que c’était l’initiative de quelques individus visant un intérê personnel et de rester patients , quand le moment de la vraie grève arrive nous allons tous la mener”, a-t-il indiqué

Pour finir le DPE a promis qu’il convoquera une grande reunion dans ces deux jours pour pouvoir prevenir au bon moment ce qui se prepare.

