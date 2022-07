Santé néonatale : la ministre Aïcha Nanette octroie des couveuses à sept (7) structures sanitaires de Conakry et environnantes

C’est un don issu d’un partenariat fructueux entre le département de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, dirigée par la ministre Aïcha Nanette Conté. Ce jeudi, 21 juillet 2022, ces sept (7) couveuses ont été officiellement remises à Dr Mamadou Pèthè Diallo, ministre de santé et de l’hygiène publique. La cérémonie a eu lieu au chapiteau du palais du peuple, devant des représentants des communes de Matoto, Dixinn Matam Kaloum, Ratoma, Kassa et Coyah, bénéficiaires de ce don.

Malgré les avancées significatives enregistrées ces dernières années, le système sanitaire guinéen présente toujours des insuffisances qu’il faille corriger en termes d’équipements. C’est dans cette optique que la ministre de la promotion féminine, Aïcha Nanette Conté, à travers un partenariat franc, a offert un lot de matériels composé de sept (7) couveuses aux structures de santé des communes de Ratoma, Matoto, Dixinn, Matam, Kaloum, Kassa et la préfecture de Coyah. Un geste qui selon la ministre Aïcha Nanette, va mettre fin pour un premier temps aux déficits qui se font sentir au niveau de la santé de la mère et de l’enfant, mais qui va contribuer tout de même à : « l’amélioration de la prise en charge des nouveaux nés prématurés. Elle s’inscrit également dans le cadre de la réalisation des droits des enfants à la survie. Les valeurs morales inculquées conformément à nos coutumes et mœurs ont toujours fait un pas vers l’entraide sociale et à la solidarité au plus démunis», a mentionné la ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables.

Honoré de ce geste, le patron en charge de la santé et de l’hygiène publique de notre pays, n’a pas manqué de gratitudes à l’endroit de la ministre, de son personnel et aux partenaires qui ont permis de mobiliser ce matériel. Au nom des structures bénéficiaires, Mamadou Pèthè Diallo a laissé entendre ce qui suit: « c’est le lieu de remercier madame la ministre pour ce don de matériels qui vont aider nos structures de santé à prendre en charge les tout petits. Ceux qui vont naître, ceux qui sont déjà nés qui ont besoin des soins et tous ceux ou celles qui seront après. À vous autres, je vous dis merci d’avoir trouvé ce temps pour partager cet instant avec nous. Je voudrais que vous voyez tous en cette cérémonie, pas la quantité de ce matériel, mais la modestie et le symbolique de la cérémonie. Que vous voyez derrière le grand cœur et la générosité de madame la ministre et son staff», a dit le ministre de la santé.

Ce matériel en croire Dr Fodé Laye Camara, vient renforcer le dispositif sanitaire de de leur commune, mais va permettre d’augmenter aussi la capacité d’intervention des agents de son centre. C’est pourquoi il n’a pas manqué de remercier les donateurs, avant de promettre que son centre utilisera à bon échéant, cette couveuse reçue cet après-midi à Conakry.

Sâa Robert Koundouno