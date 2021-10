Retrait de la Concession minière des blocs 1et2 de Simandou de la Société brésilienne Valé-BSGR: Des révélations qui épinglent Alpha Condé et sa bande de mafia

Contrairement à la Société Rio Tinto qui a été obligée de payer les 750 millions de dollars américains non pas à la Guinée, mais directement au clan restreint d’Alpha Condé pour sauver sa peau face à la menace du dit clan de retirer ses permis, la Société Brésilienne Valé-BSGR s’est vue retirer sa Concession minière de Simandou blocs 1et2 pour n’avoir pas versé 500 millions de dollars américains à Georges Soros, le parrain du président déchu Alpha Condé.

C’est donc ce lourd secret caché dans des ténèbres que notre rédaction va vous étaler sur la place publique , une façon de laver les linges sales d’Alpha Condé sur la place publique et aussi , de Comprendre jusqu’où l’amoureux de la fortune minière, Alpha Condé était un imposteur nuisible pour l’intérêt supérieur de la Guinée. Si non comment vous pouvez imaginer qu’un chef de l’Etat, puisse développer la mafia dans son pays , de manière à privilégier l’intérêt de son clan au détriment de son peuple, en détruisant les projets de plusieurs milliards de dollars Américains dans son pays, pour sa seule envie de satisfaire son parrain, Georges Soros.

C’est toute la lumière de cette enquête qui va intéresser au plus haut degré, les dirigeants actuels du pays à la quête de la justice en République de Guinée.

Et , c’est dans ce sens que les toutes premières actions des nouvelles autorités guinéennes ont été de rompre avec la gabegie financière du régime déchu par la mise en place d’un Comité d’audit dont l’ambition affichée est de faire des investigations sur les malversations financières du régime d’Alpha Condé.

Beaucoup de découvertes étonnantes ont déjà été enregistrées dans ce sens par le comité d’enquête .

Les magots des anciens dirigeants qui ont planté la Guinée dans le trou sont énormes , on parle de plusieurs centaines de millions de dollars détournés.

Les cas les plus dévastateurs ont été commis au niveau du cadastre minier Guinéen considéré comme la propriété privée d’Alpha Condé et de son fils.

Pendant près de 11 ans, Alpha Condé ne connaissait rien d’autre que le vocabulaire MINES lui , et son Clan ( Georges Soros Bernard Kouchner etc…), régnaient en maîtres absolus sur les domaines miniers Guinéens, et se permettaient même de négocier directement les Contrats avec les Sociétés minières.

La première Victime de cette mafia reste la Société Rio Tinto qui avait été obligée de verser 750 Millions de dollars américains dans un Compte off short et sur le dos du peuple guinéen, pour soit disant, que la situation de ses permis devait être arrangée ,: et que ces montants de 750 millions de dollars seraient déductibles, lors des échéances fiscales de la Société avec l’Etat Guinéen.

Depuis, la Société Rio Tinto a baissé son rideau et, a mis plusieurs centaines des jeunes Guinéens en Chômage.

Pour la Société Rio Tinto, l’attitude était tellement honteuse, au point qu’il était trop compliqué, même de regarder le visage de l’homme (Alpha Condé) surnommé par les médias étrangers de (l’empereur des mines).

De son côté, La Société BHP Billinton, la plus grande Société minière au monde, avait été obligée de jeter l’éponge et quitter le pays après avoir investi sur le mont Nimba, plusieurs millions de dollars us, en déposant des centaines des jeunes guinéens au chômage.

Quant à la Société Brésilienne Valé-BSGR, après un investissement de plus d’un milliard de dollars américains, C’est Soros, le parrain du président Alpha Condé qui sort son kilos , demandant à la Société Brésilienne Valé-BSGR , via ( échange de mails), de lui verser 500. Millions de dollars américains , afin que la Société Valé-BSGR puisse continuer à travailler…

Dans cet échange de mails, (en Anglais et Portugais), on a tendance à croire que, c’est le milliardaire Georges Soros qui est le receveur principal de la République de Guinée., sinon, pourquoi payer cet argent à un vieil homme comme Soros, on dirait que la Guinée lui appartient!

Voyez-vous combien de fois, la mafia d’Alpha Condé était si dangereuse pour le peuple de Guinée.

Si, la Société Rio Tinto a cédé au chantage, la Société Brésilienne Valé-BSGR quant à elle, s’est montrée intraitable face aux menaces du clan Condé.

En représailles, les Structures créées par le Clan Condé et Soros comme Revenu White et tant d’autres, basées à Sekhoutoureyah, le palais présidentiel et au ministère des mines à Conakry, avec l’aide de certains complices à l’étranger, ont fabriqué toute sorte de montage afin de ruiner le projet de la Société Brésilienne Valé-BSGR( VBG) du fait de n’avoir pas répondu favorable à la demande de Georges Soros.

Pourtant, la Société Brésilienne Valé-BSGR, avait annoncé des objectifs précis à court terme pour le Développement de son projet ainsi que des infrastructures qui l’accompagnement en Guinée notamment :

La Construction du Chemin de fer Conakry-Kankan, la Construction d’un Aéroport international à N’zérékoré, celle relative aux logements sociaux pour les travailleurs ainsi que de la Création de plus de 100.000 emplois directs et indirects, le tout couronné par le démarrage de la première expédition commerciale du minerai de fer de Guinée dès fin 2012.

De quoi permettre à la Guinée d’engranger un bénéfice net compris entre 500 millions à 1 milliard de dollars américains de recettes annuelles. Et, de bouder les institutions de Crédit, pour se concentrer sur le développement du pays.

C’est tout ce que le vieux déchu Alpha Condé a abandonné , au profit de l’intérêt de son Clan Soros et de son fils Mohamed Alpha Condé à qui, il donna le parrainage de la Concession des blocs 1et2 de Simandou ainsi que d’autres permis de Bauxite de Boké, afin d’aider le groupe fantôme de son Clan à revendre d’abord , les Bauxites de Boké avant de venir financer les blocs 1et2 de Simandou.

Pendant ce temps, les milliers des jeunes Guinéens qui travaillaient sur ces sites miniers, pour faire le deuil de la perte de leurs emplois, certains d’entre eux, avaient choisi les traversées de la méditerranée avec tous les risques encourus, afin de rejoindre l’Europe.

Toutes ces tristes statistiques, au-delà des morts noyés de plusieurs de ces jeunes, la Guinée se voit classée, le premier pays de l’immigration vers l’Occident, juste derrière l’Afghanistan.

C’est donc, tous ces constats amères qui interpellent les nouvelles autorités guinéennes, comme à l’image du Comité d’audit sur les magouilles financières de la dernière décennie. Desquelles autorités qui ont aussi pointé de nombreuses situations de Confusions et de prise d’intérêt illégal dans la gestion du Cadastre minier Guinéen par Alpha Condé qui s’est illustré dans la gloutonnerie minière.

D’où l’urgence de l’installation par le nouvel homme fort du pays, le Colonel Mamady Doumbouya, d’ un Comité stratégique interministériel chargé de réviser officiellement l’ensemble des Contrats miniers signés sous l’ère Condé.

On parle dans ce répertoire de la revue des Contrats des Secteurs de bauxite, du Nimba et du fer de Simandou blocs 1 et 2 ; Où une société adossée au fils Mohamed Alpha Condé a repris dans les Conditions très Opaques , les titres de la Société Brésilienne Valé-BSGR.

Comme on le sait, l’entêtement du président Alpha Condé dans le secteur minier, parrainé par ses amis Georges Soros , Bernard Kouchner etc… avait pollué l’ensemble du secteur minier en faveur de leur Clan qui avait fini par prendre ce secteur en otage.

Ce n’était donc pas une Surprise pour personne, les domaines miniers guinéens, sous le Mandat du professeur Alpha Condé, étaient considérés aux yeux des Guinéens, comme la marchandise du fils Mohamed Alpha Condé et de son Clan.

Le temps de la Justice étant revenu, les nouvelles autorités de Conakry placent dorénavant la Justice au centre de l’orientation de toutes les décisions gouvernementales.

La décision des nouvelles autorités de Réviser les Contrats en Souffrance sous le régime d’Alpha Condé est nettement salvatrice et fondée sur l’angle patriotique et, effacera le mauvais souvenir auquel, on a vu le Clan Condé décider de ce qu’il veut sur le sort des mines de Guinée.

Priver des sociétés professionnelles comme Bhp Billinton sur le Nimba ou, comme la Brésilienne Valé sur les Blocs 1 et 2 au profit d’autres Sociétés couvertes par le fils Mohamed Alpha Condé était une faute lourde.

Pourtant, le projet de la Société de droit guinéen Vale-BSGR (VBG) qui allait Construire le Chemin de fer Conakry-Kankan pour les populations riveraines à plus de 1 milliard de dollars américains, plus la réalisation d’autres infrastructures d’intérêt National, ont été donc, délibérément assassinés par Alpha Condé du simple fait que, Valé-BSGR avait refusé de payer à Georges Soros les 500 millions de dollars US.

Il est important de rappeler que le président déchu Alpha Condé, a toujours utilisé les institutions de la République pour arriver à ses propres fins.

Et, quand il a voulu demander les soutiens de de la Haute Guinée, il disait toujours aux populations de la zone, qu’il allait retirer les projet à Valé-BSGR et Construire son propre chemin de fer qui va quitter de Conakry jusqu’à Bobo Dioulasso( au Burkina Fasso).

Voilà que celui qu’on appelait le « premier président démocratiquement élu » a pratiquement fait près de 11 ans, il n’à rien fait, même un morceau de Chemin de fer, Sauf qu’à chaque fois qu’il veut se présenter aux élections pour sa propre succession, il envoie quelques Coréens ramassés par-ci et par là. Il les donne quelques matériels de lever Topographiques pour aller juste faire de mouvements de séduction dans le Centre-ville de Kankan, en vue de tromper sa propre population et bénéficier de leurs votes.

Quel manque de sagesse ! Quelle tromperie !

Détruire les grands projets de développement de la Guinée, des projets tenus par des investisseurs qui ne mettaient pas la main dans la poche en faveur du Clan Condé, était son petit déjeuner. Rio Tinto en sait quelque chose dans son paiement inattendu des 750 Millions US.

Et, pour cet exercice, Alpha Condé était bien préparé à çà, avant même son élection en 2010.

Cela peut s’illustrer par le Contrat de Palladino dans lequel, il avait envisagé de revendre tous les actifs miniers guinéens pour le compte de son Clan.

Tout ceci explique qu’Alpha Condé avait une haine noire vis-à-vis de la Guinée et des guinéens et que ses linges sales doivent être désormais lavés en public et, plus tard dans les tribunaux .

Affaire à suivre…