Religion: les fidèles chrétiens de la cathédrale Cœur Immatriculé de Marie de N’zérékoré rentrent à plein pied dans le carême

Institué dans l’église Catholique au IVᵉ siècle, il a une durée de quarante jours en référence aux quarante jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert.

<<Le Carême est un jeûne de 40 jours avant Pâques. Il est pour les chrétiens, une période de jeûne et de pénitence, il est ce temps liturgique et de dévotion à Dieu associé à une alternance de jours de jeûne complet et de jours d’abstinence d’où la notion de trois (3) « P ». C’est à dire la Pénitence, le Pardon et le Partage. La période de carême doit être, pour les fidèles, une période d’approfondissement, de la prière et de détachement des biens matériels en préparation de la fête de Pâques. Le carême est un moment de conversion, de pardon et de partage>> a souligné le père Patrice Zoumanigui vicaire à la cathédrale Cœur Immatriculé de Marie de N’zérékoré.

Il est à noter que l’objectif du Carême est de préparer son cœur à la Pâques en pratiquant l’ascèse qui est un ensemble d’exercices moraux et physiques destinés à libérer l’esprit.

Ainsi, de par le silence et la privation, les fidèles chrétiens catholiques sont censés se recentrer sur eux-même et être plus réceptifs à la parole de Dieu.

Le carême a commencé le mercredi des Cendres et prend fin le Samedi saint, la veille de la pâques. L’Église catholique demande, aux fidèles, un temps de jeûne et de pénitence, qui se doit être aussi un combat spirituel, comme cela est clairement expliqué dans une des prières du mercredi des Cendres.

Très bon moment de carême aux fidèles chrétiens de partout au monde.