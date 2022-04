Ras jedijah Bah: « Les artistes reggae Africains font plus de mal que de bien à Rastafari »

Ras jedijah, ce nom peut parler peu ou pas du tout à la nouvelle génération, mais derrière ce corps svelte d’ascète sûrement un héritage de ses origines haalpulaar, se cache une détermination et une volonté de fer.

Ancien du MOURAG et membre fondateur du groupe musical Jah soldiers actif vers la fin des années 1990, Ras Jedijah a décidé de consacrer sa vie à la recherche et à son accomplissement personnel.

Adepte des idées de l’immense Cheick Anta Diop ou encore de la prééminence de la civilisation africaine à travers L’Égyptologie.

Le frère a choisi ce moment pour tirer à boulets rouges sur des artistes qui revendiquent leur héritage rasta juste à cause du reggae et des locks et il a adossé sa tribune sur les journalistes culturels de la Guinée de Sékou Touré comme il l’écrit lui même.

<< Le MOURAG, bien sûr de par le sigle ça se lit « Mouvement Rasta de Guinée », dans la réalité n’a jamais été un Mouvement Rasta. Je m’explique. J’imagine mal le Mouvement Musulman de Guinée ( MO MU GUI ) crée et animé par Mrg. Robert Sarah. Mrg Robert Sarah ne dirait jamais, pour les besoins de la bonne cohabitation, du mal de l’Islam. Mais créer un M7 à l’époque quand il venait de Nouakchott ( ou Nouadhibou ). Quand vous arriviez chez Youla à l’époque, la première règle à respecter. Otez vos chaussures avant d’entrer. Il vous dira tout de suite que c’est pour ne pas avoir du sable sur ses tapis de prière. Youla a été et est toujours un fervent Musulman. Il a sillonné les ruelles de Conakry et a ameuté toute personne portant des Dread Locks pour les inviter sous la bannière MOURAG. Pour eux, si tu as les Locks ou tu fais du Reggae, alors tu es Rasta. Alors que dans la réalité un Rasta n’est musulmam, ni chrétien. Youla est un Musulman, de meme qu c incongrue pour Mgr Robert Sarah de présider un Mouvement Musulman, idem pour Youla d’être le président d’un Mouvement Rasta. Pourtant en Guinée, ça s’est passé. Youla fut un certain moment le président du MOURAG. Après il fut évincé du fauteuil par Alpha Weiss. Et Alpha Weiss est célèbre pour » on voit la fumée mais pas le feu », mais aussi pour une pratique bien à lui. Sur scène en pleine prestation Alpha Weiss exécute souvent « deux rakkats » avec de tonitruants « Allahou Akbar ». Normale pour le Musulman qu’il est. Là aussi un fervent Musulman à la tête du MOURAG.

Un Mouvement Rasta doit être créé et dirigé par des Rastas et non des non Rastas. Logique parle moi.

Et nous sommes étonnés de voir et entendre notre Lyricson National et International dans sa toute nouvelle conversion à l’Islam et en même temps en salut Rastafari dans le village ECOLO de Kindia. Il faut être d’un seul bord.

Nos artistes reggae africains font souvent plus de mal à Rastafari que du Bien. Documentez vous sur Lucky Dube, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Lyricson ou Takana Zion et vous m’en direz des nouvelles. Bonne presse!>>

Tkillah Tounkara