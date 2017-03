now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

La promo Saint Valentin et la fête de la femme organisée par la société de téléphonie mobile MTN areeba Guinee ,poursuit son chemin .Ce vendredi ,17 mars 2017, dans un réceptif hôtelier de place, elle a procédé à la remise des cadeaux au heureux gagnants.

Ces cadeaux sont composés de bijoux en or dont ,3 gagnants , des bons de commandes de la catégorie 1.000,000fg 5 heureux gagnants et 5 autres pour la catégorie de 2.000.000 dg, 100 pagnes distribués, 5 télévisions , 3 motos et 5 congélateurs tous emportés par les fidèles clients de la société MTN.

Heureux d’avoir la clé dune moto de marque TVS, Mohamed Sylla exprime sa joie “je suis très content de la société MTN à travers eux j’ai eu une moto. Il m’avait appelé de venir répondre à leur rendez-vous mais je ne croyais pas trop c’est une grande surprise que j’ai reçu la clé d’une nouvelle moto à une valeur de 8 000.000.je remercie sincèrement MTN Guinée ” se réjouit-il.

Un autre gagnant qui a été surpris d’avoir un congélateur, Foro Beavogui ”je suis très fier du cadeau offert par la société MTN. Dans cette vie si quelqu’un veut t’aider, il faut prendre le courage pour arriver à tes objectifs de ta vision. Je suis un mécanicien à Kaporo rails, je vais passer une bonne nuit aujourd’hui quand on te fait du bien il faut être reconnaissant, je remercie beaucoup MTN. J’invite tous les fidèles clients de cette de société de croire et je les demandes de recharger chaque jour 5000fg leur téléphone en activant *400# pour participer je tirage. Avant hier j’avais été appelé par MTN areeba de venir prendre mon cadeau. Arrivé, à mon fort étonnement, j’ai eu un congélateur ” invite les clients.

De son côté, Moussa Amy Condé qui est encore l’un des heureux gagnants de pagne ”je félicite la société MTN et j’encourage les gens à jouer en composant le code *400# , quand moi j’ai activé ce code, je recevais des messages pour jouer et après il m’ont appelé de venir chercher mon cadeau donc j’ai eu le pagne ”conclu t-il.

Il est à noter que, la remise des cadeaux à été ponctuée par des prestations artistiques.

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com. com

Tel, +224 622 34 45 42

zezeguilavogui661@gmail