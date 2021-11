Ousmane Gaoual Diallo : l’homme au parcours élogieux (Voir CV)

OUSMANE DIALLO – CURRICULUM VITAE DE L’HOMME AU PARCOURS ÉLOGIEUX

Consultant Systèmes d’Information expérimenté, ayant managé plusieurs équipes

techniques de plusieurs de développeurs, sur différentes plateformes techniques.

De formation Ingénieur et de Manager, plusieurs années d’expérience dans la Business

Intelligence et technologiques dans les secteurs B2B et B2C, avec la mise en place de

plateforme Web à fort trafic, migration de données, et solutions centrées sur la données.

Mise en place d’une architecture technique et de méthodes communes afin que la société

cible prenne la place de leader sur son marché

Management des équipes

Réalisation des dossiers d’architecture, le sizing et la validation de l’architecture technique Business

Object:

Coordination et Gestion de projets.

Réaliser les études préalables de faisabilité économique, technologique et sociale.

Faire l’architecture de déploiement des systèmes et des différentes composantes ;

Support technique et d’analystes;

Établir et documenter les normes et standards de développement Rédiger des plans de tests ;

Réviser les dossiers des analystes fonctionnels;

Supervision d’équipe et analystes fonctionnels.

Réalisation des cahiers des charges.

Chiffrage des solutions et préconisation des spécifications.

Préparation des supports utilisateurs et maintenance fonctionnelle.

Contrôle de conformité par rapport au cahier des charges initial…

Administrations des utilisateurs

Diplôme d’Ingénieur Concepteur Administration de Base de Données en Système Ouvert

Consultant Sénior Assistance Maîtrise d’oeuvre (AMOE) BANQUE DE FRANCE, Paris

Projet : Ce projet constitue un important projet technologique « de plate‑forme d’échange »

des règlements européens. D’une part, il va permettre d’homogénéiser les systèmes

domestiques de règlement transfrontalier. D’autre part, il devrait réorganiser clairement et de manière modulaire ses activités dans le domaine des infrastructures de marché.

En ma qualité d’Assistant Maîtrise d’Oeuvre (AMOE) j’étais garant du bon déroulement des opérations d’un projet. J’assurais le bon déroulement des tâches (planification, coordination, suivi de la qualité des livrables et un interface avec la maîtrise d’ouvrage.

Consultant Senior BI DIAC RCI BANQUE, Noisy-Le-Grand (Paris)

Projet : au sein du département Datawarehouse pour la direction Marketing France Renault et RCI Bank la mission consistait à la Gestion des bases de données clients Renault et RCI, analyses et gestion de la qualité des données data catching, data quality, data managment Scoring (profilage)

et segmentation client.

Permettre la production et le suivi de campanes marketings CRM/PRM nationales et locales.

Ciblages des campagnes marketing, Cohérence de communication, cross et multicanal, pression commerciale.

Chef de Projet Business Intelligence (BI)

SOCIETE GENERALE, Paris / La défense

Projet: Les exigences de flexibilité d’un monde en perpétuel changement, sous la direction et en collaboration avec l’entité de Pilotage du service d’assistance aux utilisateurs nous devrions mettre

en place d’un data Waterhouse et des outils de reporting.

Ma mission principale était l’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage (AMOA) avec l’organisation et

management des équipes avec une prise en charge les principales activités du projet.

Développement et Migration Business Intelligence (BO-WEBI)

FONDATION DE FRANCE, Paris

Projet:

Conception et développement d’un Datawarehouse, migration de données, mise en place des

états comptables pour une traçabilité financière et pour la mise en place d’un processus de

gestion par objectif afin de mieux cerner la destination des financements de la fondation de

France.

Consultant Maîtrise d’Oeuvre (MOE) Data Warehouse

RENAULT, Rueil-Malmaison

Projet :

Conception et développement d’un Datawarehouse mettre en place des DataMart, déployer Business

Object pour le pilotage des informations afin d’optimiser les performances des équipes marketing.

Consultant Assistance Maitrise d’Oeuvre (AMOE)

SAUR, Saint Quentin en Yvelines

Projet :

Mise en place d’un système d’information avec un cœur de métier qui tienne compte des spécificités

des différentes filiales de la saur. L’ensemble du développement est basé sur l’objet et la

modélisation UML.

Assistant Maîtrise d’Oeuvre (AMOE) EAI

EUROSPORT, Issy-Les-Moulineaux

Projet: Mise en œuvre d’une application EAI afin d’automatiser les procédures de collecte et de

diffusion des données. Optimisation de la collecte des données sous SQL serveur 2000 et

développement des schémas XML.Versailles

DESS Management des Systèmes d’Information

IAE Lyon 3, Lyon

DEA de Gestion d’Entreprise

Université Lumière Lyon 3, Lyon

Maîtrise en Gestion (M. SC.) – Management

Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC Montréal), Montréal

D.U Conception des Systèmes d’Information Communicants

IAE Lyon3, Lyon

Maîtrise de Sciences

UPMF Grenoble 2, Grenoble

Député de la République

Vice-président Commission Défense et Sécurité (AN de Guinee), Guinée-Conakry

Assistant Maîtrise d’Ouvrage (AMOA)

GICR Groupe Vauban, Paris

Projet : Refonte d’un système d’information pour un groupement de caisse de retraite en vue

d’harmoniser le suivi des adhérents. L’ensemble du développement est basé sur l’objet et la

modélisation UML.

Mon parcours universitaire et professionnel sera jalonné d’une pratique sportive de haut niveau qui m’a amené à représenter notre pays dans plusieurs compétitions internationales dont :

Les jeux Olympiques (Séoul 1988),

Les jeux africains (Nairobi 1987, Caire 1992)

Un championnat du Monde (France 1987).

Des Championnats d’Afrique (Tunis 1989 et 1995, Maroc 1991),

Les Championnats de France (de 1990 à 1997).