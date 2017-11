Orange fête cette année ses 10 ans en Guinée, un anniversaire célébré par l’opérateur avec l’ensemble des Guinéens, qu’ils soient à Conakry ou en région.

En effet, Orange Guinée a été lancé le 5 Novembre 2007. Quatrième entrant sur le marché, il comptait alors 200.000 clients seulement.

Les défis étaient nombreux et Orange a très vite témoigné de son engagement à désenclaver l’ensemble du territoire et à proposer aux populations, où qu’elles soient, le meilleur de la technologie.

En 2010, l’opérateur s’est hissé en deuxième position, totalisant un million d’abonnés.

Puis, en 2013, il est devenu le leader du secteur avec la plus large couverture réseau, voix et internet et également la part de marché la plus importante.

Aujourd’hui, plus de 6,5 millions de clients font confiance à Orange Guinée, notamment grâce à l’effort soutenu de ses salariés dans la mise en service d’offres innovantes, simples et accessibles, visant à faciliter le quotidien.

Ainsi, durant 10 ans, Orange Guinée a soutenu l’innovation par le lancement d’offres et services structurants tels qu’Orange Money en 2012, permettant de réaliser des transferts d’argent ou paiement d’abonnement en toute simplicité. L’innovation c’est également le lancement du réseau 3G+ en 2013, couvrant aujourd’hui 100 % des sous-préfectures et permettant aux clients de bénéficier du meilleur réseau en Guinée pour les usages Internet.

Mr Bruno Mettling, Directeur Général Adjoint Groupe Orange, Président Directeur Général Orange MEA :

« La belle histoire d’Orange Guinée illustre la pertinence de la stratégie d’Orange et de la Sonatel pour offrir à tous en Guinée l’excellente qualité de service Orange. C’est grâce à des cadres réglementaires et fiscaux raisonnables et prévisibles que le numérique pourra se confirmer comme un accélérateur du développement inclusif. »

Mr Brelotte BA, Directeur Général d’Orange Guinée :

« Grâce à un personnel et des dirigeants engagés et motivés, avec le soutien sans faille d’actionnaires solides, Orange Guinée a su apporter le meilleur des technologies à la Guinée ; je souhaite que la dynamique engagée se poursuive pour les 10 prochaines années et aide la Guinée à prendre un leadership dans le secteur »

En effet,les équipes commerciales ont été renforcées avec plus de 23 agences ouvertes dans tout le pays, près de 1 500 kiosques Orange Money et un service client disponible 24H/24, 7J/7.

Des offres adaptées aux besoins du marché ont été lancés pour garantir à chaque Guinéen un accès aux services, avec des récompenses sur les usages, de la générosité et une proximité soutenue avec les clients.

A titre d’exemple, le Programme Citoyen Orange lancé en septembre 2017 propose des solutions concrètes dans le domaine de l’éducation, la santé, l’inclusion numérique, et aussi l’environnement et le développement des start up. Avec un budget de plus de 3 Milliards de Francs Guinéens, il se traduit cette année par l’inauguration d’un 3ème village Orange de la Fondation Numérique, de nouvelles écoles numériques qui rejoignent les 30 autres existantes .Il s’agit également d’un accompagnement renforcé des start up notamment à travers le Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique et Moyen Orient

Orange Guinée investit en continu dans son réseau (près de 3 000 Milliards de GNF en 10 ans) afin de garantir une qualité de service partout sur le territoire, et pour maintenir l’excellente performance enregistrée en 2016 qui lui a valu d’être qualifié d’opérateur offrant la meilleure qualité réseau du pays dans le rapport annuel de l’ARPT.

Enfin, parce qu’Orange se veut un opérateur humain, comme en témoigne son certificat de Top Employer renouvelé depuis 2016, l’opérateur continue de contribuer aux emplois directs (près de 400) et indirects (près de 80 000) dans le pays.

Ces performances ont été possibles grâce au soutien et à la confiance de l’ensemble des Guinéens. Cet anniversaire est donc le leur et c’est à juste titre que durant ces 2 prochains mois, elle va proposer à tout un chacun des solutions généreuses, des moments de fêtes, de partage et de gaieté pour qu’ensemble, l’aventure se poursuive.

