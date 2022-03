N’zérékoré: le secrétaire général du ministère de enseignement supérieur fait le lancement officiel du salon de l’orientation

L’université de N’zérékoré a eu l’honneur ce Samedi 26 mars 2022 de recevoir des cadres du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation en occurrence Docteur Facinet Conté, le secrétaire général du dit ministère. Et cela pour le lancement officiel du salon de l’orientation dans sa première édition. Cette sortie des cadres du ministère de l’enseignement supérieur pour la capitale de la région forestière fait une pierre deux (2) coups. Docteur Facinet Conté a fait le lancement officiel du salon de l’orientation et celui des jeux universitaires (le marathon et le football). Au compte du salon de l’orientation avec pour thème : « Bien préparer mon orientation pour mieux intégrer le monde professionnel », ils étaient nombreux les cadres de enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ainsi que ceux de l’enseignement pré universitaire et de l’alphabétisation à prendre part à cette rencontre importante dans la salle des évènements de l’université de N’zérékoré.

« Depuis 2015, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a développé la plateforme Goupole afin de pouvoir matérialiser le système d’orientation donné à chaque bachelier à la fois 15 choix répondant à ses aspirations professionnelles. Dans l’accomplissement de cette tâche, les bacheliers rencontrent des difficultés qui émanent un accompagnement, d’où la mise en place des salons dans les capitales régionales pouvant faciliter cette action. Histoire de prendre en compte les préoccupations des bacheliers lors des campagnes d’orientation. Le défi est grand, il faudrait qu’ensemble nous agissons au bénéficie du ministère de l’enseignement supérieur. C’est sur ces mots je déclare ouvert ce salon de l’orientation », a-t-il signifié.

Docteur Facinet Conté, secrétaire général au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Des interventions comme celle de la direction préfectorale de l’éducation et le rectorat de l’université de N’zérékoré respectivement Yozilé kolamou et docteur Oumar Keita ont précédé celle du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur pour des mots de bienvenue et leur disponibilité à accompagner madame la ministre de l’enseignement supérieur dans ces actions au bénéfice de l’école guinéenne.

Dans la même perspective universitaire, docteur Facinet Conté a aussi procédé au lancement de la sixième (6) édition des jeux universitaires (marathon et le football). Une compétition qui oppose toutes les universités de la Guinée pour non seulement détecter la meilleure équipe mais profiter faire cultiver la paix et contribuer au renforcement du tissu social. C’est pourquoi pour Maurice Tokpa HABA, le directeur national du sport universitaire « je suis très fier des étudiants guinéens qui acceptent faire valoir le secteur sportif avec moi lesquels d’ailleurs sans la direction que j’ai la commande n’aurait aucun sens sur son existence. En cette sixième (6) édition des jeux universitaires, nous sommes contents mon équipe et moi à ce la capitale de la région forestière puisse abriter les activités »

« C’est un honneur pour moi au nom de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation de procéder au lancement officiel des jeux universitaires sur la terre de la région forestière. Au delà du simple jeu, il faudrait que chacun de vous (étudiants) saches le message qui se cache derrière. Ce n’est rien d’autre que la culture de la paix et cela dans le faire play. Sur ces notes d’espoir, je déclare au nom de la ministre ouvertes les activités des jeux universitaires » a déclaré docteur Facinet Conté.

Le marathon qui a commencé à la rentrée de N’zérékoré (village SOS) opposants les différentes universités de Guinée a pris fin à place du gouvernorat de N’zérékoré. Après 8 kilomètres parcourus c’est les athlètes étudiants Souab Diallo et Lancinet Condé qui ont occupé les premières places (série fille et garçon) respectivement de l’université ISSEG de Lambagny et l’université Julius Nyéréré de Kankan.