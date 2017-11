Rate this post

A l’initiative du Bembeya Jazz pour le soutien et l’encouragement aux Forces de Défenses et de Sécurité dans les quatre régions militaire de la Guinée, que le camp Béhanzin de N’Zérékoré à vu se produire l’orchestre national et international ce samedi 25 novembre 2017 à 17h devant une population de civile et de militaire puissamment mobilisée pour la circonstance.

C’est une équipe forte de 14 personnes dont deux anciens à savoir, le chef d’orchestre Sekou Bembeya DIABATE le guitariste et l’administrateur Sekou le gros, qui c’est produite au terrain de basket de la 4éme Région Militaire de N’Zérékoré.

Dans son introduction, l’administrateur Sekou le gros à préciser que son orchestre fête déjà ces 56 ans de succès et que cette tournée dans les Régions Militaire du pays est placée sous le slogan Civisme – Patriotisme – Fidélité à la Nation.

Ce concert qui à été présidé par M. Jean Simitt SANDY, Directeur de Cabinet du gouvernorat de N’Zérékoré représentant M. le Gouverneur à connu également la présence des femmes militaire, épouses de militaire et sérés. Cette soirée 100% Bembeya Jazz au camp Béhanzin a pris fin sur une note de satisfaction de tous les spectateurs.

A noter que le Bembeya Jazz a fait sa toute première apparition sur scène le 17 juillet 1961.

De N’Zérékoré, Alpha Oumar Baldé pour Aminata.com

Tel : 622 55 03 13

Mail : aoblaly@yahoo.fr