C’est par un carnaval géant que cette 2ème édition de la quinzaine artistique sous le thème « la Consolidation de la Paix » a débutée dans le chef-lieu de la Région administrative de N’Zérékoré ce mercredi 15 novembre 2017.

Ce carnaval a connu la participation des artistes des six préfectures de la Région dont : l’Association des Jeunes Artistes de Guéckédou avec 30 personnes, la Merveille de Guinzima de Macenta avec 32 personnes, la Troupe Nébé de N’Zérékoré avec 25 personnes, la troupe de Yomou avec 50 personnes, le Nimba succès de Lola avec 50 personnes et le Nimba Zaze de N’Zérékoré avec 25 personnes. Ce carnaval qui a débuté à 12h a pris fin à 14 h à la Maison des Jeunes.

C’est après le discours d’ouverture de M. Jean Simit SANDY, Directeur de cabinet du gouvernorat de N’Zérékoré précédé de celui prononcé par M. Hamza KABA Directeur National du Livre et de la Lecture publique et chef de mission que le spectacle a commencé à 16h à la maison régionale de la Jeunesse de N’Zérékoré.

A noter que cette première journée a connu la prestation de N’Zérékoré en théâtre et humour, Guéckedou en Ballet, percussion et musique urbaine, Lola en ensemble instrumental et orchestre moderne et Yomou en chœur et en orchestre moderne.

De N’Zérékoré, Alpha Oumar Baldé pour Aminata.com

