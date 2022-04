N’zérékoré: Colonel Almamy Conté prend fonction à la direction régionale de la police

Après un rassemblement à la direction régionale de la police ce matin aux environs de 10h, la passion proprement dite à commencé en présence de monsieur Siba Koné, le représentant et conseiller politique du gouverneur, commandant de zone Adjoint, le procureur de la République près du tribunal de première instance de N’zérékoré.

Après l’observation des protocoles, le directeur Régional de la sûreté Colonel Fodé Fatoumata Soumah a dans son allocution dit: « Je remercie très chaleureusement mes collègues de la police à tous les niveaux pour le respect, discipline, le travail et franche collaboration dont ils ont fait preuve durant le temps que nous avions fait ensemble. Je n’oublierai pas non plus le soutien moral et matériel des autorités à tous les niveaux, soutien sans lesquels l’exaltante mission de sécurisation des personnes et de leurs biens ne serait pas possible. Je quitte aujourd’hui à la tête de la direction régionale de la police de N’zérékoré avec fierté après avoir contribué à la baisse du taux de criminalité dans la région forestière tout au long des différentes frontières. Pour terminer je demande à toutes et à tous, les mêmes soutiens à l’égard de mon successeur ici présent pour l’accomplissement de sa noble et exaltante mission ».

Prenant la parole à son tour, le directeur régional de la police entrant Colonel Almamy Conté a aussi souligné ceci:

« Notre nomination à ce poste fait suite à un constat de déficit sécuritaire de menaces terroristes liés à l’afflux migratoire le long des frontières comme la côte d’ivoire, le Libéria, la sierra Leone dont notre expertise est sollicitée par les nouvelles autorités de la transition. Je déclare alors plus haut et fort que mon adjoint et moi nous ne ménagerons aucun effort de la confiance placée en nous pour la réussite de cette exaltante mission ».

Quant au représentant du gouverneur de la région forestière monsieur Siba Koné, a lui aussi pris la parole pour prodiguer d’utiles conseils à l’égard des deux directeurs régionaux de la police sortants et entrant avec de procéder à l’installation officielle de Colonel Almamy Conté le tout nouveau locataire de la direction régionale de la police dans ses fonctions.

« En vertu du pouvoir qui m’a été conféré, je demande désormais de reconnaître et obéir Colonel Almamy Conté comme votre chef qui aura dorénavant la commande des destinés de cette direction régionale de la sûreté de N’zérékoré ».

La cérémonie de passation de service s’est terminée dans l’enthousiasme après une visite guidée dans les bureaux de la direction.

Stéphane François TATO depuis N’zérékoré