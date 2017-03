now playing

La société de téléphonie mobile MTN Guinée a organisé une série d’activités ce mercredi 8 mars 2017 à l’occasion de la journée internationale des femmes. Cette cérémonie a été marquée par la nomination de la femme MTN de l’année 2017.

Elle a débuté par une conférence débat entre hommes et femmes employés de MTN Guinée. “La promotion de la femme”, “les inégalités de salaire”, “la durée du congé”, “l’égalité des chances entre les hommes et les femmes”, sont entre autres les thèmes abordés. Lalla Fatima Chérif Brand and Communication Manager a été élue femme de l’année de MTN sur cinq candidates.

Dans son discours, Barry Nimatoulaye, chargée de communication à MTN-Guinée a dit qu’une journée comme celle-ci doit être commémorée au sein de son entreprise pour sa juste valeur.

‘’ MTN est une entreprise de justice sociale et responsable qui pense à l’équité entre les hommes et les femmes. A cette occasion, elle a procédé à la nomination d’une femme qu’on considère comme une femme leader, une femme travailleuse qui respecte les principes et les valeurs de MTN pour permettre à l’entreprise de pouvoir mettre en avant les femmes”, a-t-elle indiqué.

Selon elle, le rôle de Madame Chérif sera de faire en sorte que les femmes à MTN se développent davantage au sein de leurs activités professionnelles et qu’elles deviennent des femmes leaders et à certains postes de responsabilité.

De son côté, Lalla Fatima après avoir remercié ses collègues, s’est engagée à promouvoir la femme au sein de son entreprise.

‘’Je dédie ce prix à mes collègues et à mon équipe qui travaille tous les jours pour le succès de cette entreprise qui est MTN. Je remercie surtout la Direction de la société qui œuvre pour l’épanouissement de la femme. Je m’engage à contribuer durant cette année 2017 au sein de MTN, à l’épanouissement de toutes les femmes”, a-t-elle indiqué.

La cérémonie s’est terminée par la remise de cadeaux aux femmes évoluant au sein de MTN Guinée.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942

aliousarayabhe@gmail.com