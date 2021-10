« Monsieur le Président, durant cette transition, d’autres diront que vous n’êtes pas légitime… »(Par Ibrahima Thiam)

Lettre ouverte au Colonel Mamadi Doumbouya, Président du CNRD, Chef de l’Etat, Président de la transition – République de Guinée (Par Ibrahima Thiam)

Mon Colonel

Permettez-moi de vous transmettre ce message d’espoir :

L’arrivée du CNRD au pouvoir a suscité beaucoup d’attentes pour le peuple de Guinée dans son ensemble. Mais sachez une chose, cet espoir n’est pas gratuit, plus vous posez des actes positifs plus les Guinéens vont vous applaudir, alors soyez prudent dans ce que vous faites et avec qui vous le faites.

Comme vous l’avez si bien promis lors de la lecture de la déclaration de prise effective du pouvoir le 5 septembre, concernant, entre autres, la refondation de l’Etat, le rassemblement et la réconciliation des Guinéens ainsi que le rétablissement de la justice et la liberté des filles et fils du pays, ne reculez pas, car nous sommes là pour vous aider à atteindre ces nobles objectifs.

Monsieur le Président, durant cette transition, d’autres diront que vous n’êtes pas légitime ou alors vous n’êtes pas compétent, ne les écoutez pas. S’ils sont sûrs de leurs compétences et de bonne foi, qu’ils se mettent tout de suite au service de la patrie.

Monsieur le Président, le chemin que vous avez tracé pour la construction de la nation, nous y adhérons et sommes à vos côtés, avec votre équipe et tous les Guinéens épris de paix, de justice et développement. Car il s’agit de traduire notre rêve en réalité, la renaissance de la Guinée que nous et nos enfants attendons depuis si bien longtemps avec tant d’impatience et d’émotion.

Monsieur le Président, beaucoup de Guinéens parmi nous savent que vous venez avec des objectifs bien ciblés, c’est-à-dire, discuter et dialoguer avec tous les Guinéens en vue d’asseoir les bases d’une justice impartiale, d’une CENI inclusive et d’un fichier électoral débarrassé de tout soupçon.

Monsieur le Président, votre mission ne sera pas si facile mais elle n’est pas non plus impossible avec la synergie d’actions et les efforts de chacun et de tous. Une équipe qui gagne est une équipe solidaire faisant appel à toutes les compétences. Quant au premier ministre il aura la lourde tâche de choisir et de s’entourer de personnes compétentes avec un casier judiciaire irréprochable pour mener à bien la transition.

Monsieur le premier ministre, je vous exhorte à plus de courage tout en vous souhaitant plein succès dans le choix de vos futurs collaborateurs et la conduite de l’action gouvernementale en cette transition combien déterminante pour l’avenir de notre pays.

En ce qui me concerne, en tant que Guinéen de la diaspora, vous avez et aurez toujours mon soutien dans mon domaine de compétence qu’est en premier lieu le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies de l’information mais aussi dans la gestion de l’épineuse question liée à l’immigration où j’ai acquis beaucoup d’expériences à travers les ONG et les structures associatives.

Vive la transition !

Vive la Guinée !

Par Ibrahima Thiam

Ingénieur en Télécom (Espagne & Suisse)