Le centre de formation en couture Sogoré a organisé ce samedi 18 juin 2022 à Conakry, une cérémonie de remise de Diplômes aux premières sortantes de cette maison de couture.

Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs grandes figures de la mode comme Maître IB patron de IB Création, Maître Théa de Théa Couture; il avait également, Sékou Doré Conseiller au CNT, Mamadou Lamine Bah « Mamadou Thug » qui est humouriste et membre du conseil national de la transition (CNT) mais également ambassadeur de SOGORE, des représentants du programme des nations unies pour le développement (PNUD), des représentants de l’incubateur Toogueda.

Dans son discours de circonstances, Madame Barry Fatima, Directrice générale du centre SOGORE a dit que sa maison est un lieu de formation et de perfectionnement en couture des guinéens en général et les jeunes en particulier.

Fondé par Monsieur Mamadou Saïd BARRY, ce centre a été créé avec l’accompagnement du PNUD Integra Guinée.

« Ce centre a pour objectifs de lutter contre le chômage, l’imigration clandestine des jeunes et promouvoir l’entrepreneuriat (hommes et femmes), etc. Ce centre a débuté les cours le 03 mars 2021 avec 05 jeunes apprenants et 03 employés.

Quelques mois après, il y’a eu 30 élèves inscrits au total dont quatre pour le perfectionnement de six (6) mois. Au compte de la première année d’lexpérience, nous avons comptabihsé un montant estimé à soixante-sept millions cinq cent mille francs guinéens (67 500 000 GNF) comme chiffre d’affaire. Et la deuxième année, le centre nserit au total 57 élèves dont 56 jeunes filles de Décembre à nos jours et 5 employés. C’est pour dire que notre ambition est grande car, il s’agit de révolutionner la mode en République de Guinée et le reste du continent à travers la formation et la qualification des créateurs et modélistes de la derniere génération », a-t-elle indiqué.

Poursuivant, elle a fait savoir que cette cérémonie résulte de plusieurs mois de travaux intenses dans le cadre de la formation de ces jeunes qui reçoivent leur diplóme en ce samedi,18 juin 2022.

« Ces quatre (4) récipiendaires de cette première cohorte ne sont que des Jeunes dames qui, durant un bon moment ont accepté de laisser tout pour venir se former, se perfectionner avec des formateurs issus du domaine de la mode et de la création ayant des expériences et des compétences requises en la matière dans le but d’être autonome (se prendre en charge) après la formation. À ce titre, nous remercions nos partenaires techniques et financiers dont (integra Guinée); Nos incubateurs (Osez Innover, Toogueda, HKA) », a-t-elle renchéri.

En recevant son diplôme, Diallo Hadja Hawa a au nom des récipiendaires, remercié encadreurs et responsables de la maison SOGORE qui n’ont ménagé aucun effort pour leur offrir une formation de qualité. Elle invite les filles et femmes qui attendent toujours de quelqu’un de venir se former afin de devenir indépendante.

Maître IB, Maître Théa, Mamadou Thug, Sékou Doré et le formateur, Maître Kouyaté ont tour à tour prodiguer d’utiles conseils aux premières jeunes dames diplômées de SOGORE Création.

Mamadou Aliou Barry

(+224) 622 304 942