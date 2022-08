Manifestation du 17 août prochain: la CORED de Mamadou Sylla prendra part aux côtés du FNDC

Dans une déclaration en date de ce lundi 15 août 2022, la Convergence pour la Renaissance de la Démocratie(CORED) en Guinée dirigée par El hadj Mamadou Sylla apporte son soutien au FNDC qui projette une manifestation sur toute l’étendue du territoire national le 17 août prochain.

Nous vous proposons l’intégralité de cette déclaration. Lisez!

DECLARATION NOAD/CORED/2022

La CORED-Guinée a pris note de l’avis de manifestations pacifiques du FNDC dans le grand Conakry et sur toute l’étendue du territoire national prévues le 17 août 2022 pour réclamer une énième fois au CNRD et au gouvernement l’ouverture d’un cadre de dialogue apte à déterminer une durée consensuelle et une gestion concertée des étapes de la transition avec les partis politiques et les forces vives.

La CORED note que depuis septembre 2021, malgré les bonnes volontés exprimées à cet effet, le CNRD n’a jamais donné une suite favorable en vue de conjuguer et mutualiser les efforts pour réussir un retour du pays à une vie démocratique.

Cette attitude d’unilatéralisme a de surcroit, malheureusement, été couronnée par l’interdiction du droit de manifestations pacifiques sur les voies et places publiques, droit garanti aux partis politiques et aux Forces Vives de la Nation.

La CORED a vivement exprimé sa condamnation de la répression suivie des pertes en vies humaines ainsi que les graves atteintes à l’intégrité physique de plusieurs guinéens lors des manifestations du FNDC du 28 juillet 2022.

La CORED a déploré également les arrestations arbitraires dont ont été victimes plusieurs leaders du FNDC et de Partis politiques aux lendemains desdites manifestations.

La CORED rappelle au CNRD et au gouvernement qu’en plus de leur charte de la transition, le droit inalienable des citoyens, Partis politiques et forces vives est garanti par les textes juridiques de la Charte Africaine des droits de l’homme, de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi qu’aux instruments juridiques de la CEDEAO tous ratifiés par la Guinée En conséquence, la CORED dans sa vocation première de demeurer à l’avant garde et la promotion des libertés démocratiques apporte tout son soutien au FNDC pour les manifestations pacifiques prévues le 17 août 2022 sur l’étendue du territoire national.

La CORED invite le CNRD et le gouvernement à se ressaisir et à garantir l’expression des libertés fondamentales en République de Guinée tout en ouvrant un cadre permanent de dialogue pour un retour rapide et pacifique à l’ordre constitutionnel dans notre pays.

Conakry le 15 Août 2022

La CORED-Guinée