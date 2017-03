Au cours de l’Assemblée générale de l’Union des Forces Républicaines (l’UFR ),ce samedi, 04 mars 2017, au siège national du parti sis à Matam .Le premier vice président de l’UFR, Bakary Goyo Zoumanigui,a expliqué le limogeage des trois ministres dans le gouvernement du président Alpha Condé.

Devant les militants et sympathisants du parti, le premier vice président déclare ” il y’a eu des décrets qui sont tombés et qui ont fait partir des trois ministres , nous souhaitons que ces nouveaux ministres entrant fasses le travail à la satisfaction du peuple. Le ministre de l’enseignement pré-universitaire et celui de la fonction publique ont été limogés parce que,tout simplement leur travail n’a pas plus au enseignants et cela a conduit à des manifestations du mois de février dernier .

Mais pour la ministre de l’environnement Christine sagno les informations que j’ai, elle serait opposée à la société chinoise qui exploite en forêt, qui s’appelle Forêt forte donc le patron a promis d’avoir sa peau “révèle t-il.

Dans le même registre ,le vice président explique “les populations de la forêt et les députés de la région sont opposés à l’exploitation de la forêt de Diecke comme celle de Ziama faite par la société chinoise. Nous estimons qu’avant de proroger sa convention à l’Assemblée nationales il faut évaluer le travail que la société forêt forte à déjà fait sur le terrain durant 15 ans. Il faut demander aux populations qu’elle est l’impact de la coupe du bois par cette société. Si les conclusions sont favorables on peut proroger ,dans le cas échéant nous sommes contre son exploitation sauvage.” rappel t-il.

Selon lui, les coupes de bois sans reboisement perturbent véritablement ce qu’on appelle la photosynthèse. Parce-que dit-il les arbres permettent d’avoir de l’oxygène pour la bonne respiration également la protection de l’environnement ”c’est une situation que la population forestière condamne” regrette t-il.

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

Tel’+224 622344542

zezeguilavogui661@gmail.com