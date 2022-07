Labé_ Une fille de 15 ans se noie à Thiaghé

La montée du niveau des eaux continue d’endeuiller des familles.

Dans la journée du mercredi 26 juillet 2022, une fillette de 15 ans dénommée Bintou Barry a perdu la vie par noyade à Thiagné dans un cours d’eau servant de limite naturelle aux quartiers Tata2 et Pounthioun alors qu’elle jouait avec ses soeurs et sous le regard impuissant et circonspect d’Aissatou Diallo adulte qui lavait tranquillement son linge quand le drame est survenu.

<<Les fillettes jouaient dans l’eau et à un moment donné l’une d’elle a crié que sa soeur se noie, j’ai cru à une fausse alerte et plus tard j’ai compris et me suis jetée à l’eau pour la sauver, j’ai agrippé sa main mais un choc dans la nuque m’a obligé à la relâcher et j’ai alors crié à l’aide et un autre est venu sortir le corps de l’eau…>>

Adama Hawa Bah tante de la victime a appris la nouvelle par un appel téléphonique de sa soeur et s’est rendue illico au niveau du cours d’eau, deux jeunes gens ont voulu l’empêcher de decouvrir le corps mais un de ses oncles déja présent les en a dissuadé et quand elle a soulevé le drap elle a vite identifié le corps de sa nièce et s’est mise à hurler de douleur.

La jeune fille a été inhumée le même jour au cimetière de Pounthioun après la prière de 16h.

Cette noyade porte à 3 le nombre de cas survenus dans la région depuis le début des pluies diluviennes de l’hivernage en cours.

Tkillah Tounkara