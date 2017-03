now playing

Comme annoncé il y a quelques jours par le commandant régional de la sécurité routière ,ce premier mars la campagne du port obligatoire du casque pour les conducteurs des engins roulants a démarré dans la cité de Karamoko Alfa et ce pour protéger les conducteurs des dangers de la route .

Ce mercredi donc notre rédaction a sillonné la ville pour prendre le pouls de la situation à l’occasion le commissaire Mamadou Samba Bah s’est confié en ces termes :

« l’état des lieux est très bon, le moral est très bon vous avez constaté vous même ce qui se passe sur le terrain, à commencer par le premier responsable Mr le directeur de la sureté, la routière, les agents à qui nous avons demandé de venir nous prêter main forte, le commissariat central, la sureté tout le monde est en place.

Pour ce départ on n’a pas de difficultés. Vous savez pourquoi l’autorité a demandé à ce que le passager porte le casque ?tous les accidents qui se produisent maintenant là à Labé généralement ce sont les passagers qui sont victimes. C’est maintenant que nous avons compris qu’il n’y a pas une moto qui roule à Labé qui n’a pas de casque ,les gens refusent de porter le casque…..Nous avons établi deux registres, la police a un registre et le trésor a un registre .Ce registre que nous sommes entrain de manipuler là sera déposé devant Mr le Directeur du Trésor »

Pour cette première matinée autant dire que la moisson des forces de sécurité a été bonne car une bonne frange des usagers d’engins à deux roues n’a pas daigné prendre le casque en dépit des spots radiodiffusés qui tournent en boucle sur les ondes des radios locales ,espérant pouvoir compter sur la porosité et le laisser aller habituels des agents de sécurité.Mal leur en a pris car en plus de se voir immobiliser leur engin et de payer une pénalité de 30000 francs ils se voient obligés de se procurer un casque avant de reprendre à circuler .

Continuera ou pas le pari est lancé et l’avenir nous édifiera.

Ousmane Koumanthio Tounkara