Labé: inauguration et remise des infrastructures et équipements du projet « Gestion intégrée des ressources naturelles dans le paysage Bafing- Falémé

Mercredi, 08 juin 2022, Labé – Une cérémonie d’inauguration et de remise des infrastructures et équipements du Projet « Gestion Intégrée des Ressources Naturelles dans le Paysage Bafing-Falémé GIRN-PBF » s’est déroulée sous l’égide du Gouvernement Guinéen, du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Cet événement a réuni plusieurs membres du Gouvernement, des hauts cadres de l’administration publique, des autorités civiles et militaires de la région de Labé, des représentants d’organismes internationaux et de la société civile.

Le site inauguré, préalablement réhabilité, abrite trois (3) bâtiments et une salle de réunion équipés de climatiseurs hybrides (solaire et électricité), une paillotte ; le tout alimenté par un forage de 18 m3 d’eau par heure. Aussi, trois (3) bases vie ont été construites à Mali, Tougué et Siguiri ; des matériels et équipements sont acquis dont 15 motos, 18 ordinateurs portables, 2 drones de dernière génération pour améliorer la surveillance, la cartographie et les inventaires des aires protégées ainsi que des kits de protection individuelle. Pour une valeur estimée à trois cent cinquante-quatre mille quatre cent quarante-neuf dollars américains (354.449 USD), ces infrastructures, matériels et équipements sont destinés à renforcer les capacités techniques et opérationnelles de l’Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune (OGPRF), ancrage institutionnel du Projet GIRN-PBF.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Représentant Résident du PNUD, Luc Joel GREGOIRE, a tenu à mettre l’accent sur l’intérêt majeur que revêt « ces infrastructures et équipements dans le cadre de la transition verte à travers l’utilisation de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement, notamment l’utilisation de l’énergie solaire pour la climatisation et autres usages ».

Le Représentant Résident du PNUD, a insisté sur « l’implication du Gouvernement ainsi que l’ensemble des promoteurs intervenant dans le Paysage Bafing-Falémé, dans l’élaboration en cours du plan d’aménagement et de gestion du paysage et sa mise en œuvre éventuelle ».

De son côté, le la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Louopou LAMAH a également exhorté « l’ensemble des acteurs à poursuivre les efforts ». Il a souligné « le défi majeur que représentent la gestion efficace de l’environnement et la maîtrise de la problématique de la déforestation, la dégradation des sols dans le Paysage Bafing-Falémé, tout en encourageant les partenaires, notamment le FEM et le PNUD à poursuivre leur appui dans ce sens ».

Pour un coût total de 7 460 274 USD, financé par le FEM avec des contributions techniques et financières du PNUD et du Gouvernement Guinéen pour une durée de six (6) ans (2020-2025), le projet « Gestion Intégrée des Ressources Naturelles dans le Paysage Bafing-Falémé GIRN-PBF » a pour objectif de promouvoir la gestion intégrée et durable des ressources naturelles en introduisant une approche paysagère, en créant et opérationnalisant une grappe d’aires protégées (Parc National du Moyen Bafing, Réserve de Faune Gambie Falémé, et 3 forêts communautaires), et en établissant des écovillages autour des aires protégées.