La Ministre de l’Environnement et Développement durable reçoit le Représentant résident du PNUD en Guinée

La nouvelle Ministre de l’Environnement et du Développement durable Madame Louopou LAMAH, Ministre de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) a reçu le Représentant résident du PNUD en Guinée, M. Luc Joël Grégoire, accompagné du Représentant résident adjoint (Programmes et Opérations), M. Boureima Younoussa, de la Responsable du Cluster Transformation Économique et Développement Durable (TEDD) Mme Naima PAGES, du Chargé de Programme Environnement et Développement Durable, M. Mamadou Ciré Camara, de la Volontaire Internationale des Nations Unies auprès du Programme Environnement, Mme Julienne Kuiseu et du Responsable de l’Unité Communication du PNUD, Mamadou Saliou Diallo.

Cette première rencontre de prise de contact qui s’est déroulée en présence du Secrétaire Général, M. Saidou Bari Sidibé a constitué une occasion pour le Représentant résident du PNUD de féliciter Mme la Ministre pour sa nomination, lui réaffirmer tout le soutien du PNUD pour la réussite de sa mission et de rappeler les grands chantiers opérationnels et stratégiques du partenariat exemplaire entre le Ministère de l’Environnement et le PNUD.

Outre l’appui stratégique portant principalement sur la révision du Code de l’Environnement et la réalisation des documents de stratégies nationales sur la Biodiversité, le Changement climatique, la Gestion durable et le Tourisme durable, le PNUD appuie le Gouvernement Guinéen dans le renforcement des capacités de surveillance du climat, des systèmes d’alerte précoce et d’information pour répondre aux chocs climatiques et planifier l’adaptation au changement climatique en Guinée.

C’est pourquoi M. Luc Joël Grégoire a réaffirmé cet engagement du PNUD à Mme la Ministre, en soulignant : Mme la Ministre vous pouvez compter sur l’accompagnement du PNUD, institution très engagée sur les grands enjeux de développement durable, de changement climatique et les questions liées à la transformation culturelle, de l’économie verte et de l’ Economie Bleue.

En réponse Mme Louopou LAMAH, très satisfaite de cette visite de courtoisie a exprimé toute sa joie de recevoir le Représentant du PNUD, partenaire clé de son Département : Permettez M. le Représentant de vous transmettre mes sincères compliments et remercier le PNUD pour le soutien qu’il n’a cessé d’apporter au Ministère de l’Environnement. J’ai été informé par mes collaborateurs des différents appuis du PNUD. Je reste convaincue que cette bonne collaboration va poursuivre pour qu’ensemble nous puissions relever les défis et faire face aux effets nocifs qui affectent notre Environnement et la biodiversité ; Encore une fois Merci d’être venu. Les portes du Ministère de l’Environnement et du Développement restent grandement ouvertes au PNUD.

Pour rappel sur le plan opérationnel, le portefeuille de projets environnement est constitué de cinq (05) projets essentiellement financés par le FEM et du fonds vers climat et le PNUD. Il s’agit de :

Projet Adaptation basée sur l’écosystème, Système Information Climatique, Programme Environnement et Gestion Durable du Capital Naturel, Projet de Gestion intégrée des ressources naturelles dans le paysage de Bafing-Falémé, Processus Elaboration du Plan National d’Adaptation (PNA)