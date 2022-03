Kassory Fofana à la tête du RPG ? Taliby Dabo fustige le mode de désignation

Les voix continuent de s’élever au sein du RPG Arc-en-ciel depuis la proposition faites par certains cadres de l’ex partis au pouvoir sur la désignation d’Ibrahim Kassory Fofana comme successeur d’Alpha Condé. Répondant aux interrogations de nos confrères d’espace Fm dans l’émission des Grandes Gueules de ce mercredi 09 mars 2022, Taliby Dabo, coordinateur de cette formation politique dans la région de Kankan, n’est nullement contre la personne désignée provisoirement, mais plutôt de la manière.

À sa prise de parole, Taliby Dabo a d’abord émis un doute fort sur cette information qui serait venue d’Alpha Condé, relative à la désignation de l’ancien président du parti GPT. Même s’il n’y a pas eu encore une confirmation, ce cadre tout même contesté l’ex Président Guinéen puisse prendre une telle décision sans consulter les différentes structures à la base.

« Il y a eu un communiqué du RPG pour dire que la liste qui circule sur les réseaux sociaux n’émane pas du parti. Peut-être nous allons parler de ce qui s’est passé dans la salle pour dire que devant des membres du parti, il aurait été dit que M. Ibrahim Kassory Fofana, ancien premier et membre du bureau politique aurait été choisi par le professeur Alpha Condé. Ensuite ils ont dit qu’il y a une liste et je pense que cette liste n’est pas sortie, mais qu’on a fait circuler un nom et une signature avec cachet selon ce qu’on m’a appris. Je me dis que je doute fort. D’abord, le président du parti n’utilisait plus le cachet du parti mais celui de la Présidence et il y a fort longtemps. Deuxième chose, il est en dehors de la Guinée et je ne crois pas qu’il détient un cachet là-bas. Autre chose, il fallait faire sortir la copie originale. Je n’ai pas dit que ce n’est vrai mais contraire, je ne peux même pas croire que Alpha prenne cette décision sans nous consulter parce qu’il a toujours fait. Il y a bien un Secrétaire général du parti, le comité central, des commissions de gestion de base et toutes les coordinations fonctionnent. On ne peut pas soumettre dans une salle une proposition. Moi j’aurais voulu qu’il cite les noms qui devraient faire le tour des structures pour qu’elles se mettent d’accord afin de proposer un successeur», a-t-il préféré.

Avant d’aller aux termes de son intervention, Taliby Dabo a ténu mordicus que jusqu’à preuves du contraire, n’est pas certain que l’ex Président Alpha ne face faire ce choix de cette manière. La voix la plus autorisée selon lui, reste et demeure le congrès, à l’occasion duquel sera désigné à l’unanimité, celui-là qui doit reprendre les destinés du RPG Arc-en-ciel.

Sâa Robert KOUNDOUNO