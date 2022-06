Inauguration et remise des infrastructures et équipements du Projet: Gestion Intégrée des Ressources Naturelles dans le Paysage Bafing-Falémé GIRN-PBF

La cérémonie d’ Inauguration des locaux du Projet Gestion intégrée des Ressources naturelles dans le Paysage Bafing Falémé s’est déroulée à Labé. Elle a été présidée hier Mercredi 8 juin 2022 par la Ministre de l’Environnement développement durable, Mme Louopou Lama, accompagnée de son homologue des infrastructures et transports, M. Yaya Sow et en présence du Représentant résident du PNUD, M. Luc Joël Grégoire et du Chargé de programme Environnement et développement durable Mamadou Ciré Camara et du Coordonnateur du Projet Bafing Falémé, M. Thierno Ibrahima Diallo et toute l’Equipe du projet. Les autorités administratives et religieuses de Labé notamment le Grand Imam de la Mosquée de Labé, Elhadj Badrou Bah ont également participé à la cérémonie de remise des équipements.

Ces équipements sont composés de 3 bâtiments et une salle de réunion avec une climatisation hybride ( solaire et électricité), d’une paillote, un forage de 18 mètre cube et du matériel à mettre à la disposition des services de l’Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune (OGPRF). Il s’agit de 15 motos, 18 ordinateurs portables, des kits, d’équipements de protection individuels pour la surveillance dans les aires protégées du Paysage Bafing-Falémé et de 02 drones qui permettront de compléter la surveillance continue des écosystèmes forestiers des Aires Protégées du Paysage Bafing Falémé. Il est à préciser que l’ensemble des équipements choisis s’inscrit dans le cadre de la transition verte à travers l’utilisation de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement, notamment l’utilisation de l’énergie solaire pour la climatisation et autres usages.

Pour le Représentant résident du PNUD en Guinée : Ce projet est la concrétisation d’une collaboration franche entre le PNUD et le Gouvernement guinéen à travers le ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Il concentre ses actions autour de quatre (4) axes:

1.La Gestion Intégrée du Paysage Bafing -Falémé ;

L’opérationnalisation de la gestion des Aires Protégées de Bafing -Falémé et de la gestion de la zone tampon ;

Le développement du modèle d’écovillage dans le Paysage Bafing -Falémé ;

L’intégration de la dimension genre, la gestion des connaissances et apprentissage.

Dans le cadre du renforcement des capacités de l’Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune, ancrage institutionnel dudit projet, des ressources ont été affectées à la rénovation des bâtiments du siège du projet ici à Labé, à la construction de trois bases vie à Mali, Tougué et Siguiri.

En effet, 3 bases vie ont été construites à Mali, Tougué et Siguiri pour aider à la coordination des activités dans la paysage avec l’implication des collectivités locales.

Ce Projet d’une durée de 5 ans, est financé par Fonds Mondial pour le l’Environnement ( FEM) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à hauteur de 7.460. 000 Us dollars soient 68 milliards de francs Guinéens.

Mme la Ministre s’est dite impressionnée par la qualités des infrastructures et des équipements, exprime sa satisfaction et ses remerciements : Je voudrais au nom de SEM le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Mohamed BEAVOGUI, remercier les partenaires techniques et financiers, notamment le FEM et le représentant résident du PNUD qui ne ménagent aucun effort pour l’amélioration des conditions de travail des cadres du MEDD. L’actuel « projet de gestion intégrée des ressources naturelles dans le Paysage Bafing-Falémé », démarré en 2020, d’une durée de 6 ans, est une suite logique du « Programme Régional d’Aménagement Intégré du Massif du Fouta-Djallon » (1981-1986), du « Programme d’Aménagement des Bassins Versants Haut-Niger et Haute-Gambie » (1991-1998) et du « Projet de création de l’Aire Protégée Transfrontalière Bafing-Falémé (Guinée-Mali) dans le cadre du Programme Aménagement et Gestion Intégrée des Ressources » (AGIR 1995-2004).

Le Paysage Bafing-Falémé est riche en ressources naturelles et en biodiversité avec notamment une population de Chimpanzés d’Afrique de l’Ouest estimée à plus de 5000 individus.

Après la remise officielle des équipements, les officiels ont pu faire le tour des nouveaux locaux du Projet Bafing Falémé sous la direction du Coordonnateur du Projet et apprécié la qualité des nouvelles infrastructures qui rentre dans le cadre de l’opérationnalisation du projet et l’amélioration des conditions de travail de l’Équipe de gestion du Projet.