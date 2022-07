Guinée: tenue à Conakry de la première session du comité technique d’évaluation du développement et du cadre national de financement intégré des ODD

Avec l’appui du programme des nations unies pour le développement (PNUD), l’UNICEF et l’UNCDF, le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a organisé ce mercredi 20 juillet 2022 à l’hôtel Palm Camayenne, la première session du Comité technique d’évaluation du développement et du Cadre national de financement intégré des Objectifs pour le développement durable (ODD).

Selon les organisateurs, cette session du Comité technique a pour mission d’orienter, de coordonner, de superviser et de faciliter la réalisation des objectifs visés dans la mise en place d’un cadre national de financement intégré des ODD.

Dans son discours, Mme Naïma Pages, Responsable du Cluster Transformation économique et développement durable du PNUD a, au nom du Système des Nations Unies, a dit que ce programme vise à aider la Guinée à se doter d’une stratégie nationale intégrée de financement des ODD et de renforcer la mobilisation des ressources financières internes et externes pour le financement des ODD au niveau national et dans les collectivités locales, mais aussi d’aligner le système de planification et de suivi et évaluation national et décentralisé sur les ODD tout en renforçant les capacités des acteurs.

Poursuivant, elle a fait savoir qu’il s’agit également d’évaluer l’ensemble des flux financiers qui permettent le financement du développement à la fois vers les ressources financières internes et externes, publiques et privées.

« Avec l’ensemble des représentants du gouvernement sous la tutelle du ministère de l’Économie, des Funances et du Olan et les départements sectoriels mais aussi la participation du secteur privé et de la société civile, nous allons élaborer des résultats de ce rapport d’évaluation et sortir avec une feuille de route de façon à adopter une stratégie nationale de financement des ODD », a-t-elle indiqué.

De son côté, Dr Hassane Diallo, Directeur national de la planification et de l’Economie rurale mais aussi Président du Comité technique s’est dit très heureux de la tenue de cette session vu qu’il y a eu beaucoup d’apports et d’efforts fournis pour que le rapport soit rédigé et terminé.

« Nous nous réjouissons qu’en fin on ait un rapport disponible pendant que le plan intérimaire est en cours de rédaction. Ce rapport qui permettrait d’aider la Guinée et la transition d’avoir le financement nécessaire est à point nommé pour appuyer les collectivités et même le budget de l’État. Des efforts sont en train d’être conjugués par les autorités pour la transparence et la bonne gouvernance soit les mots clés de toute cette phase de transition. Nos attentes sont énormes. Après cette session, nous nous attendons à des apports des membres du comité qui sont issus de l’administration centrale, des partenaires techniques et financiers, du patronat et du syndicat pour améliorer le document. Parce que l’objectif est de sortir d’ici avec des commentaires clés qui aient dans le sens d’améliorer et d’aider les consultants à avoir un document plus exhaustif pour pouvoir lever les fonds nécessaires pour financer les objectifs de développement durable», a-t-il fait savoir.

La rencontre a connu la présence de l’Economiste national du PNUD, Mamadou Sarifou Diao Diallo, du Chargé de programme de l’UNCDF, Carlos Barry, du Chef politique sociale et inclusion sociale de l’UNICEF, Abdoul Gadiry Barry.

