Guinée: Scandale financier et Népotisme à ciel ouvert à la Direction générale des examens(Par Michel Pépé Balamou)

Les examens nationaux session 2022 ressemblent à une foire et au pire des cas à la cabale d’Ali Baba , une société de sorcières dans laquelle les grandes initiées dévorent les enfants des autres.

Si en 2020 il y avait 503000 candidats pour tous les examens nationaux avec un budget de 40 milliards de nos francs , en 2021 il y avait 496 000 candidats avec un budget de 33 milliards y compris les 38 secrétariats de l’examen du certificat d’études élémentaires ( CEE) , les 8 secrétariats de l’examen du Brevet d’études du premier cycle ( BEPC ) et le secrétariat de l’examen du Baccalauréat , les examens nationaux session 2022 battent le record. Avec 540105 candidats et un budget de 45 milliards sans les 38 secrétariats de l’examen du certificat d’études élémentaires ( CEE) , les 8 secrétariats de l’examen du Brevet d’études du premier cycle ( BEPC) et le secrétariat de l’examen du Baccalauréat.

À l’arrivée une gestion malsaine de ce montant exige une réflexion, une interpellation et une alerte au nom du contrôle citoyen de l’action publique, de la redevabilité et de la reddition des comptes.

Ainsi , nos sources bien introduites à la direction générale des examens nous informent que :

■ 6 plis de copies des candidats n’avaient pas été corrigés uniquement parce que les stickers étaient collés sur les PV qui étaient illisibles.

■ Avant les examens nationaux, le magasin de la direction générale des examens était plein de matériels scolaires. Pendant le déroulement des épreuves, il manquait beaucoup de matériels dans les centres d’examen. Et après les examens nationaux , ces matériels ont disparu du magasin.

Où sont-ils passés ?

Mystère.

■ Les 540.105 Candidats aux trois examens nationaux ont tous payé 10000 gnf comme prix de photo de kassa à yomou.

Mathématiquement

540.105 ×10000=

5 401 050 000 gnf. ( cinq milliards quatre cent un millions cinquante mille francs guinéens)

■ Les diplômes qui sont budgetisés et qui doivent être donnés gratuitement aux candidats admis aux trois examens nationaux sont commercialisés à hauteur de 25000 gnf par diplôme et par candidat admis.

■ Des instructions ont été données aux inspecteurs régionaux de l’éducation ( IRE) ,directeurs préfectoraux de l’éducation (DPE) et Directeurs communaux de l’éducation ( DCE) de vendre les diplômes et remonter l’argent au ministre via le compte du directeur général des examens qui est actuellement l’enfant chéri du Ministre.

■ Mathématiquement :

CEE: total admis : 44249

BEPC total admis: 23939

BAC total admis: 8731

Total admis des trois examens : 76919

Montant à payer par diplôme et par candidat: 25.000 FG

Montant total à payer : 1.922.975.000 FG

Un milliard 922 millions 975 milles.

■ Le montant total des prix de photos et de diplôme s’élèvera à 7.324.025.000 FG

C’est à dire:

7milliards324millions 25milles francs guinéens.

■ Chaque membre de la direction générale des examens ( 43) a reçu 28000000 gnf ( 28 millions ) . Alors que dans les 8700000 gnf de primes de mini -secrétariat improvisé , de correction et de saisie de notes, chacun n’a reçu que 2000000 gnf.

Où sont passés les 6700000 gnf pour Chaque membre?

■ 6700000 x 43 = 288.100.000 FG

288 millions 100 milles.

■ Les 17 personnes internées pendant 45 jours à l’hôtel au frais du contribuable guinéen ont reçu chacun 45 000000 gnf ( 45 millions )selon une première source et 100000000 gnf ( 100 millions)d’après une seconde source qui nous dit également que c’est un ancien directeur général d’une école privée de lambandji qui achetait des sujets avec un inspecteur…. de l’inspection générale de l’éducation. Donc c’est le sorcier qui sait prendre son complice sorcier.

■ Le mari de la sœur du directeur général des examens qui travaille à la DCE de Dixinn est l’informaticien écran de la direction générale et ce par népotisme. Donc une gestion familiale de ce service au détriment de la compétence, du mérite et de l’efficacité.

Ça permet d’envoyer chaque année 3 à 4 membres de la famille à la Mecque.

Il est urgent de mener des audits sérieux dans cette direction générale des examens afin de limiter ces saignées financières et réorienter ces montants dans l’achat des tables-bancs, la rénovation et l’équipement des écoles et l’amélioration des conditions salariales des enseignants.

Le Ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation est devenu le ministère des examens nationaux. L’argent coule très rapidement et facilement.

Affaires à suivre.

À bientôt pour d’autres révélations!

Michel Pépé Balamou, secrétaire général du syndicat national de l’éducation (SNE)