Guinée: la Poste et UBA lancent des plateformes des produits et services digitaux

La Poste Guinéenne et ses partenaires stratégiques dont la Banque Panafricaine UBA ont organisé ce vendredi 17 décembre 2021 à Conakry, un Dîner Gala pour le lancement des plateformes des produits et services digitaux suivants: Poste Cash; Digital Banking pour: Transfert Rapide, Micro/Nano crédit, Domiciliation de Salaire, Carte VISA, Assurance, Plan Épargne, Bon de Paiement.

Rapidité, Souplesse, Accessibilité sont entre autres, les avantages.

Le lancement de ces produits va permettre la dématérialisation des paiements. C’est aussi une solution permettant aux clients de s’offrir des biens et services quelque soit l’endroit où ils se trouvent.

Dans son discours de bienvenue, Mohamed Lamine Diallo directeur général de la Poste Guinéenne a dit que le lancement de ces produits digitaux vise à favoriser l’inclusion financière. « Nous avons lancés ce soir en partenariat avec la banque UBA ces produits pour la carte et Dreamoval pour la création de notre institution de micro finance et Akiba Finances », a-t-il précisé.

Présent à cette cérémonie, Tony Odeigah Directeur général de la banque panafricaine UBA a tout d’abord remercié le directeur général de la poste pour avoir choisi UBA.

« La raison est toute simple. Notre digitalisation est la plus forte dans le pays. Avec la poste, nous avons commencé cette vision. Cette carte en question est l’un de nos produits les plus précieux. C’est un portefeuille électronique qui fait que vous n’avez pas besoin de venir à la banque. Vous pouvez avoir cette carte et faire votre transaction dans tout le pays et aussi à l’extérieur. UBA est allée un peu plus loin en introduisant des cartes virtuelles. Cela veut dire que vous n’avez plus besoin de cartes physiques pour faire votre transaction. Avec votre carte virtuelle, vous pouvez faire votre transaction. Notre vision est d’assurer que les populations n’aient plus besoin de venir dans une agence physique. La seule raison de venir aujourd’hui dans une agence est pour avoir un prêt. Et dans les deux prochains mois, UBA va lancer son produit: clic crédit qui veut dire que vous aurez accès à vos prêts à partir de votre téléphone. Nous sommes très contents de ce partenariat avec la poste. Nous avons plein d’autres projets sur lesquels nous travaillons« , a-t-il indiqué.

De son côté, Aicha Nanette Conté, Ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des personnes vulnérables a, au nom de Aminata Kaba ministre des Postes, des télécommunications et de l’économie numérique remercié vivement les partenaires qui accompagnent la Poste.

Selon elle, ce jour restera gravé dans la conscience collective et individuelle.

« Notre opérateur public, la Poste guinéenne SA anciennement OPG après une très longue et difficile de traversée de désert, a fait sa mue, s’est restaurée et a amorcé un véritable changement de paradigme. Il nous réunit ce soir pour la remise des nouveaux engins obtenus grâce au financement de l’union postale Universelle, puis lancer ses nouveaux produits digitaux. En prenant service, le Premier ministre, chef du gouvernement m’avait transmis au nom de monsieur le Président de la transition, une lettre de mission de cinq axes dont le numéro un est la dématérialisation de l’administration et des services décentralisés devant impacter immédiatement sur nos populations« , a-t-elle fait savoir.

Avant la fin de cette cérémonie de lancement des plateformes des produits et services digitaux: Post Cash; Poste Makyti.com; E-Poste, Carte Visa; Linguira; Adressage Numérique, des satisfecits ont été décernés aux travailleurs de la Poste partis récemment à la retraite.

Mamadou Aliou Barry

(+224) 622 304 942

aliousarayabhe@gmail.com