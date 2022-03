Fête du 08 mars: 1000 jeunes filles formées en entrepreneuriat féminin

La structure » FEMINIA 2002, une filiale du Groupe COPE-GUINEE Think Tank, a initié une formation de 1000 jeunes filles dans le domaine de l’entrepreneuriat. Ce samedi, 05 mars 2022, se sont réunies à l’hôtel Kaloum de Conakry, des femmes entrepreneuses et quelques jeunes filles venues de différentes horizones. À tour de rôle, les femmes politiques, expertes, banquiers, celles des médias et ONG, ont pris la parole pour débattre certains thèmes liés à l’entrepreneuriat féminin.

De multiples activités sont en cours de réalisation par et pour la femmes à travers le monde, pour rendre plus belle la fête de 08 mars à venir. C’est dans cette perspective que cette structure a organisé à cet effet, un panel où certains femmes leaders ont exposé sur certaines questions d’intérêt général. À l’occasion de ce 1er salon sur l’entrepreneuriat fiminin, l’accent est mis sur la formation gratuite de 1000 de jeunes filles pour les préparer à l’avenir et aux multiples opportunités qui les attendent.

« Ce salon est exclusivement consacré à la gente féminine et premier du genre en République de Guinée. Le salon de l’entrepreneuriat féminin de Guinée (FEMINIA 2022), c’est aussi la formation gratuite de 1000 jeunes filles en entrepreneuriat et mobilisation des ressources financières sous la thématique centrale, » Entrepreneuriat Feminin en Guinée : quels moyens pour favoriser l’accès au financement ». Tous ces thèmes et sous thèmes seront développés pendant cette journée du 05 mars de 09 h à 17h. Ce salon sera clôturé par un gala de distinction, de reconnaissance et de médiatisation des efforts des femmes guinéennes et de la sous-région à travers les femmes d’Or (le sacre des 100 femmes qui font bouger la Guinée et l’Afrique de l’Ouest 2022). En fin, un plaidoyer de mobilisation des fonds pour soutenir les jeunes entrepreneures féminin sera organisé», a fait savoir Aissata Diakité, coordinatrice du projet.

Selon Dr Yansané Fanafan Touré, marraine de l’événement, ce 1er salon de l’entrepreneuriat féminine qui accompagne de façon dynamique la célébration du 08 mars, est aussi un space d’expérience, de débats et de réflexions sur les thématiques variées et liées à l’entrepreneuriat, comme l’inclusion financière, le leadership, la place et la contribution des femmes dans le développement socioéconomique de notre et de la sous-région, sans oublier toutes associations des entreprises féminines de Guinée.

«Je profite de mo allocution pour remercier les organisateurs de cet événement, tout en leur souhaitant bonne et fête et bonne fête également à toutes les femmes à travers le monde», a-t-elle souhaité.

Prince KOUNDOUNO