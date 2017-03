Le lancement officiel de la campagne de sensibilisation pour l’étude de faisabilité de la décharge de Concasseur a eu lieu ce jeudi, 16 mars 2017 ,dans le dit site situé dans la commune de Ratoma.

Ce lancement a connu la présence du ministère de l’environnement des eaux et forêt, des députés de la République, des populations et les partenaires étrangers dans le processus.

Après la prise de contact avec les populations riveraines, il a été question de visiter le site de Concasseur communément appelé combos.

Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l’environnement des eaux et forêt, représentant du ministre, Sedou Barry Sidibé, a fait savoir que, pour le lancement et la sensibilisation des communautés riveraines à une importance capitale” Il est important que, cette population de Darsalam s’implique largement dans tout le processus de l’installation des équipements et l’exploitation des déchets également à la sécurisation, à la protection des installations de la société Doranova. Parce-que cela est une inquiétude et demeure une préoccupation” s’inquiète le secrétaire général du ministère.

Pour sa part , honorable Sekou Benna Camara président du groupe d’amitié entre le parlement guinéen et les 9 pays d’Europe de l’Est a dit: ”je me réjouis qu’un début de l’étude de faisabilité d’un projet qui permettra à la société de Doranova représentée par le partenaire allemand qui viendront mesurer la quantité de gaz qui se dégage et la qualité. Si cela est sûre ça nous permettra de transformer l’énergie mécanique du gaz en énergie électrique”, rassure honorable

Selon lui, le gaz qui se dégage de ce site dépotoir est une source de maladie à ciel ouvert de la localité environnante.” Ce site de concasseur c’est un monstre qui tue à petit feu. Les citoyens de ce quartier ont besoin d’une meilleure vie, de santé donc on doit se débarrasser ” je demande aux femmes , aux jeunes, aux religieux qu’on se donne la main, on accoude cette société enfin que ça soit le début d’un développement durable ”lance t-il.

De son côté, le partenaire allemand du projet a précisé que, tous les effets techniques et technologique seront acquis dans 3 mois pour que les usines fabriquent la technologie, nous avons 3 mois pour mettre les bases du travail à effectuer. Si nous trouverons le gaz il nous faut un an ou un an 2 mois pour que l’usine commence à fonctionner .c’est pas une grande usine ces petites usines qui ferra trois conteneurs par exemple de 40 pieds vous n’allez pas perdre vos maisons ” conclu t-il .

Il est à noter que, le vendredi ,17 mars 2017, la société procédera au placement des appareils qui permettront de savoir quel est la qualité et la quantité du gaz qui se dégage du site.

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

Tel, +224622344542

zezeguilavogui661@gmail