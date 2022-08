Conakry: 1er samedi, 1er affront du gouvernement contre les ordures

Ce 06 août 2022, correspond au premier samedi consacré à l’assainissement, une décision du Ministère de l’Administraton du Territoire et de la Décentralisation, prise le 23 juillet dernier. Cet assainissement civique qui a débuté aujourd’hui, s’étend de 08h à 12h.

Pour le ministre Mory Condé, cette journée de participation citoyenne a constitué un début de réussite.

« Cette première journée d’assainissement a connu une forte mobilisation de la population des cinq (5)communes et sur l’île de Kassa. Avec l’adhésion de la nature, ça a permis aux équipes de bien travailler sur le terrain avec une mobilisation des jeunes et cadres pour rendre la capitale propre. Ces opérations vont se poursuivre chaque premier samedi du mois sur toute l’étendue du territoire et également sur les îles de kassa. Nous constatons la forte mobilisation des municipalités parce que c’est leur travail. Les ministres et cadres mobilisés viennent en appui à cet assainissement. Depuis ce matin, vous voyez la mobilisation dans toutes communes et à tous les niveaux. C’est pourquoi nous sollicitons l’engagement des citoyens pour que chacun nettoie devant sa maison. Car, nos équipes passerons pour récupérer ces déchets pour les amener au niveau de la décharge», a indiqué le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Cet assainissement de la ville de Conakry, c’est aussi implication des agences et acteurs de gestion des déchets. C’est en ce sens quel’agence de gestion des catastrophes et urgences, dirigée par Lanceï Touré s’est associée. À sa prise de parole, il a indiqué qu’il est important que les caniveaux soient débouchés afin d’amoindrir des inondations en cette période hivernale.

«Dans les urgences, il y a les inondations et les causes de ces inondations sont que les caniveaux ne sont pas curés, des ordres sont aussi jetés là-bas, en plus il y a la construction anarchique. Les premières inondations au début du mois de juillet en 24 heures, il y avait eu 16 617 familles qui ont été touchées. Avec la deuxième inondation ont s’est retrouvé avec 8 000 familles qui sont impactés sur les mêmes lieux après l’assainissement fait par les membres du gouvernement. Cela prouve combien de fois il est important de faire le curage des caniveaux et l’assainissement. Pour nous, c’est une question de prévention, c’est pourquoi nous les cadres du MATD à travers notre agence nous sommes sur le terrain pour assainir et curer les caniveaux car cela diminue les inondations ».

Sâa Robert Koundouno