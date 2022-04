Carlos Alcaraz, le futur héritier de Rafael Nadal ?

Carlos Alcaraz est ce qu’on appelle un prodige. Du haut de ses 18 ans seulement, le tennisman espagnol est un phénomène et grimpe petit à petit au classement ATP. Déjà présenté comme le digne héritier de Rafael Nadal, rien que ça, le natif d’El Palmar vient de remporter le tournoi de Miami et vise une grosse prestation à Roland-Garros dans quelques semaines…



On n’arrête plus Carlos Alcaraz. La nouvelle sensation du tennis mondial a le vent en poupe et ne cesse de surprendre les fans de la balle jaune du haut de ses 18 ans. Vainqueur du tournoi de Miami ce week-end (Masters 1000), le jeune talent enchaine les prestations de haut niveau depuis un an maintenant et soigne son jeu semaine après semaine.

Tout a commencé en juillet 2021, deux mois après avoir passé le cap de la majorité, où il remporte son premier tournoi ATP. Lors du 250 séries d’Umag, en Croatie, Alcaraz donne la leçon à Richard Gasquet, de 17 ans son ainé. Le natif d’El Palmar ne fait pas dans la dentelle et explose littéralement le Français (6-2, 6-2) pour remplir pour la première fois son armoire à trophée chez les professionnels. Il est devenu, avec cette victoire, le plus jeune joueur titré depuis Kei Nishikori en 2008. « Il sera top 10 d’ici un an ou deux ans, je pense, et il a le potentiel pour gagner en Grand Chelem, c’est certain » avait prédit Gasquet après la rencontre. Et un an plus tard, Alcaraz confirme la vision du Tricolore.

Le 19 mars dernier, Alcaraz est demi-finaliste des Masters 1000 d’Indian Wells et croise le chemin de Rafael Nadal. S’il n’a rien pu faire face à la légende vivante de son pays, il a tout de même fait jeu égal avec l’homme aux 21 grands chelem (4-6, 6-4, 3-6), poussant Rafa dans ses retranchements. Et c’est finalement quelques jours plus tard qu’il s’est imposé à Miami, écartant sur son chemin Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas ou encore Hubert Hurkacz. Aujourd’hui, Carlos Alcaraz s’est fait un vrai nom sur le circuit et va arriver à Roland Garros, dans un peu moins de deux mois, dans la peau d’un sérieux outsider.

Selon les paris sportifs sur le tennis disponibles sur Bwin, seulement deux tennisman ont une cote plus basse qu’Alcaraz pour les internationaux de France. Evidemment, on retrouve Rafael Nadal, qui a soulevé 13 fois le trophée sur le court Philippe Chatrier (2,35), et Novak Djokovic (3,40). Le Serbe, ex-numéro 1 mondial, n’a pas pu disputer l’Australian Open puisqu’il n’était pas vacciné mais il aura l’autorisation de disputer le tournoi à Paris. Affamé de titre, il sera forcément une menace pour Nadal et donc Alcaraz, qui rejoint la cour des grands.

Avec une cote de 4,50, le tennisman de 18 ans est vu comme un prétendant sérieux au titre, bien devant Tsitsipas (8,50), Alexander Zverev (13,00), Dominic Thiem (15,00) et même Daniil Medvedev (21,00). S’il venait à remporter Roland Garros, Alcaraz deviendrait alors le digne héritier de Rafael Nadal, avec l’objectif d’enchainer les Grand Chelems pour la suite.