Biographie du Ministre IBRAHIMA ABE SYLLA

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA a, dans un Décret publié dans la nuit d’hier jeudi 04 novembre 2021, nommé M. Ibrahima Abé SYLLA au poste de Ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.

Ce cadre chevronné qui jouit d’une expérience internationale, est né en 1951 dans la Préfecture de Kindia.

Après ses études élémentaires dans sa ville natale, il viendra à Conakry pour poursuivre son cursus scolaire au Lycée Technique de Donka où il obtient son baccalauréat. De 1970 à 1974 en Côte d’Ivoire, Ibrahima Abe SYLLA va s’inscrire à la Faculté des sciences en Sciences Mathématiques et Physique de 1968 à 1970. Une fois la Licence obtenue, le natif de Kindia s’en volera pour les Etats-Unis pour s’inscrire à l’Université de Maryland et à l’Université de Pennsylavanie en Electrical Engineering.

Ibrahima Abe Sylla est également titulaire d’une Maîtrise en Electricité et électronique et d’un Master en Ingénierie électrique et de plusieurs certificats en diplomatie, finance et administration politique.

Sur le plan professionnel, Ibrahima Abe Sylla a commencé à la Compagnie General Electric (Département de l’énergie avancée) en qualité d’Ingénieur en chef (1975-1983).

De 1983 à 1994, il est affecté à l’Agence d’information américaine, Voice of America où il servira en qualité de Sr. Manager pour toutes les centrales de production d’électricité dans le monde avant de gérer plus de 280 personnes, du personnel américain et étranger, avec un budget de plus de 500 millions USD. Les travaux comprenaient l’ingénierie, la logistique, l’installation, l’exploitation et la maintenance des centrales Diesel.

De 1994 à nos jours, Ibrahima Abe Sylla est Président Fondateur de AIS International Incd., Inc. et AIS Engineering, Inc. qui interviennent dans les domaines des télécommunications, mines et énergie à l’échelle internationale.

Pour le compte de cette même entreprise, il a fait entre autres :

l’acquisition de la société américaine (SCS Limited/hyperdynamic), une filiale d’AISI qui intervient dans le secteur du pétrole et du gaz (exploration et production offshore) ;

Géré des projets clé en main de plus d’un (1) milliards USD pour des centrales électriques de la conception à la mise en service, ainsi que l’exploitation et la maintenance ;

Géré la sous-traitance multidisciplinaire d’ingénieurs électriques, mécaniques et civils, dans les délais et les limites du budget ;

Géré un projet de 50 millions de dollars pour intégrer et automatiser entièrement une plate-forme de production, de distribution, de transport et de commercialisation d’électricité pour la Senelec ;

Fourni un système d’énergie solaire de 400 millions de dollars pour divers sites en Irak, en Mongolie et en Afrique du Sud au compte du US Air Force.

Sur le plan linguistique, Ibrahima Abe SYLLA bénéficie d’une excellente compétence en communication orale et écrite en français et en anglais.

Pour ses autres expériences, il a été chercheur en télécommunication au Bells Laboratories (AT&T), Whippany, New Jersey).

Ensuite, Président fondateur de plusieurs sociétés de droits guinéens telles que : SODITEV, GANGAN TV et Radio, la fondation Abe Sylla, et Balla Mining développement SA.

Au compte du secteur public en Guinée, le nouveau ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures est :

Président du Parti politique guinéen, Nouvelle Génération pour la République (NGR) ;

Ancien Député á l’Assemblée Nationale de la République de Guinée ;

Candidat aux élections présidentielles du 27 juin 2010 et du 18 Octobre 2020 en République de Guinée.

Pour le Gouvernement américain, aux départements suivants :

Ministère de l’énergie, comme gestionnaire de projets du Département de production d’électricité.

Ministère des Transports, comme Directeur du Département, réseau ferroviaire

Ministère des Affaires Etrangères, comme Directeur du Département d’ingénierie.

